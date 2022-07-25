В Симферополе установят 24 игровые площадки для детей за 40 миллионов рублей

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В текущем году в Симферополе намерены установить 24 игровые площадки для детей за 40 миллионов рублей, которые выделят из городского бюджета.

- На сегодняшний день на 100% готовы 9 детских площадок. Работы по всем 24 игровым комплексам планируется завершить до 1 октября 2022 года, - цитирует Крымская газета начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Ивана Лисечко.

На каждой площадке будет установлен игровой комплекс для маленьких крымчан в возрасте от 6 до 13 лет, развивающая интерактивная доска, качели и песочницы.

Ранее сообщалось, что на Южном берегу Крыма построят спортплощадку с красивым видом на море. Она будет находиться в пгт Санаторное.

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