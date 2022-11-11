Имущественный налог в 2022 году в Крыму: как оплатить, кто имеет право на льготы

Все уведомления уже разосланы Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 1 декабря текущего года крымчанам нужно успеть оплатить имущественный налог за 2021 год. Все уведомления о начислениях уже разосланы владельцам транспорта, земли и недвижимости. И чтобы вы не оказались должником, КП-Крым вместе с региональной налоговой службой разобралась, как выглядят платежки, какая информация в них должна содержаться, и что делать, если налоговое уведомление не пришло.

- В текущем году налоговой службой Республики Крым проведены расчеты более 1 млн. гражданам, сформировано более 700 тысяч налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов более 2 млрд. рублей, что составляет 125% к уровню прошлого года, - сообщил Денис Булышко, заместитель руководителя УФНС России по Республике Крым.

Больше всего придется заплатить автомобилистам – начислен 1 миллиард рублей. Вдвое меньше составила общая сумма налога, исчисленная владельцам земельных участков – 465 миллионов рублей. И непосредственно налог на имущество физических лиц составил 535 миллионов рублей.

КУДА ПРИХОДЯТ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Представители ФНС России начали рассылать налоговые уведомления заказными письмами по почте с сентября текущего года. Кроме того, актуальные уведомления можно увидеть в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика». В одном документе могут быть указаны данные по нескольким объектам имущества, за которые нужно заплатить налог. Отдельно указывается сумма налога, сведения об объекте, налоговая база, срок уплаты и реквизиты для оплаты налогов.

КОМУ НЕ НУЖНО ЖДАТЬ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ?

Есть несколько причин, по которым уведомление не придет. Во-первых, нужно проверить, не относитесь ли вы к льготной категории граждан. Второй момент — вероятно, ранее была переплата, перекрывающая исчисленную сумму налога. Уведомление в бумажном виде также не направляется, если налогоплательщик получил доступ к личному кабинету на сайте ФНС, и он не заявлял о том, что хочет получить уведомление оффлайн. Физическому лицу в этом случае направят уведомление в электронном виде. Если налог составляет меньше 100 рублей, уведомление также не направляется. Кстати, зайти в личный кабинет ФНС можно, используя учетную запись на портале госуслуг. Также физические лица могут лично обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или направить через личный кабинет обращение. По вопросу уплаты имущественных налогов можно обратиться на «горячую линию» контакт-центра ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-22-22.

СУММА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗМЕНИЛАСЬ. ПОЧЕМУ?

В первую очередь, сумма исчисленного налога имущество выросла, потому что при его расчете за 2021 год применен понижающий коэффициент 0,4. В то время как за 2020 год он составлял 0,2. Кроме того, ваш объект мог быть включен в перечень и его налогообложение осуществляется по максимальной ставке — 2% (в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса РФ). Кроме того, на муниципальном уровне могли измениться ставки по налогу.

При этом земельный налог и налог на имущество физических лиц не может увеличиваться больше 10% ежегодно.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ?

Налоговые льготы распространяются на Героев СССР, Российской Федерации и Социалистического труда, а также полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы. Кроме того, льгота распространяется на инвалидов 1 и 2 группы, детей-ивалидов и инвалидов с детства, чернобыльцев, многодетные семьи, в которых есть три или больше несовершеннолетних детей (льгота на уплату транспортного и земельного налогов).

Пенсионеры могут получать льготы по земельному и налогу на имущество. Если положенная льгота не предоставлена, тогда нужно подать заявление в налоговую инспекцию. Это также можно сделать через МФЦ, почтой или в личном кабинете на официальном сайте ФНС России. К заявлению можно приложить документы, подтверждающие право на льготу.

Кстати, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и владельцы хозпостроек площадью до 50 «квадратов» могут не подавать заявление, они и так получат льготу.

КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГ

Оплатить налог можно на сайте ФНС России, с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или же в личном кабинете налогоплательщика. А еще эти операции доступны в банке или банковском приложении. Оплата доступна по QR- или штрихкоду, указанным в налоговом уведомлении.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ?

За неуплату налога в срок начисляются пени из расчета суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования Банка России. Кроме того, налоговики могут обратиться к судебным приставам для взыскания задолженности.

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