Налог на недвижимость в Крыму: Как посчитать и заплатить

Пока что крымчане получают небольшие суммы налогов - в среднем до тысячи рублей Фото: Архив "КП"

Налог на недвижимость в Крыму жители региона впервые начнут оплачивать в этом году. Некоторые уже получили уведомления от налоговой. В пресс-службе ФНС отмечают, что до 1 ноября нужно ждать такое письмо тем, кто владеет квартирой, комнатой, домом, гаражом. Также оплатить налог придется тем, у кого в собственности находится машиноместо или даже нежилое помещение. «Комсомолка» разобралась, что такое налог на имущество, и как его считать.

Итак, размер налога рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта, налоговой ставки, размера доли в праве, а также размеров налоговых вычетов и льгот и понижающих коэффициентов.

ИЗ ЧЕГО РАССЧИТЫВАЕТСЯ НАЛОГ

Кадастровую цену квартиры или дома можно узнать на сайте Росреестра или же на публичной кадастровой карте по координатам и адресу.

Размер налоговой ставки - 0,1 процента. В первые три года уплаты налога на имущество крымчане будут платить меньше за счет понижающих коэффициентов - в первый год 0,2, во второй - 0,4 и в третий - 0,6. Налоговые вычеты - это стоимость «квадратов», которые не учитываются при налогообложении. Например, владельцы домов не будут платить налог за 50 кв. метров, квартир - за 20, а комнат - за 10 квадратов.

КАК ПОСЧИТАТЬ

Обычно налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму налога, ее можно посмотреть, зарегистрировавшись на официальном сайте ФНС. Но если вы не уверены в насчитанной сумме, можно перепроверить расчеты. Как же это сделать? Допустим, вы владеете квартирой площадью 54 квадратных метра. Сначала нужно посчитать, сколько «квадратов» будет облагаться налогами. Для этого смотрим кадастровую стоимость квартиры - 2 800 000 рублей, делим на 54 (общее кол-во квадратов) и умножаем на 20 (вычет). Получаем сумму 1 037 037. Дальше рассчитываем налоговую базу: (2 800 000 - 1 037 037)*0,2 (понижающий коэффициент) = 352 592,6 рубля. Сумма налога составит 353 рубля (352 592,6 *0,1% (налоговая ставка).

Уплатить налог нужно не позже 1 декабря текущего года. Пока что крымчане получают небольшие суммы налогов - в среднем до тысячи рублей.

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ?

Льготы могут получить инвалиды первой и второй группы, а также пенсионеры. Например, они имеют право не платить налог на один объект недвижимости одного вида. Если в собственности есть два гаража и две квартиры, то за один гараж и одну квартиру налог не учитывается. Но льготу нельзя получить автоматически - нужно подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru или заполнить бумажный бланк и отнести в налоговую инспекцию.

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