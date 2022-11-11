Уралец, без вести пропавший в Крыму, оказался похороненным в Симферополе под чужой фамилией

Александр Кульберов прилетел в Крым осенью прошлого года и бесследно исчез. Фото: lizaalert.org

38-летнего жителя Свердловской области, который осенью прошлого года без вести пропал в Крыму, нашли похороненным под чужим именем в Симферополе. Об этом КП-Крым рассказала бывшая супруга мужчины Надежда Гусар.

Напомним, Александр Кульберов перед тем, как отправиться жить в Крым, продал квартиру в Верхней Пышме и даже сменил имя. Взял фамилию и отчество деда, заявив, что не хочет больше жить под «чужим» именем. Что он имел в виду, Надежда Гусар так и не поняла. Но в Симферополь Александр Кульберов прилетел уже под фамилией Ефимов. Здесь он планировал обосноваться надолго, но уже спустя месяц после прилета, с 23 октября, перестал выходить на связь.

Эти снимки сделали в больнице, где Александр скончался от травм. Фото предоставлено Надеждой Гусар

- В последний раз он звонил мне 22 октября (2021 года- прим. Ред). Я запомнила, потому что в тот день был День рождения моей подруги. И он обязательно должен был поздравить с Днем рождения и меня 11 ноября. Но впервые этого не сделал. Я тогда сразу поняла: что-то не так. Что бы не случалось, он всегда меня поздравлял, - рассказала Надежда.

Родные Александра обратились в полицию и мужчину объявили в розыск. Ориентировки публиковали многие СМИ, в том числе и КП-Крым. Однако поиски не дали результата. И вот на днях Надежде Гусар сообщили, что ее бывший супруг уже год как мертв. И лежит в могиле под чужим именем на кладбище в Симферополе.

13 ноября 2021 года Александра, как оказалось, на одной из улиц крымской столицы сбила машина. Мужчину забрали в больницу, но в реанимации он скончался. При этом странным образом, говорит женщина, документов при нем не было. Не менее удивительным стало то, что своего сына в Александре, несмотря на его необычную татуировку в виде смерти с косой, признала местная жительница.

- Его опознала какая-то женщина. Она сказала, что это ее сын, и похоронила под именем сына. Но этим летом ее сын вернулся. Она пришла в полицию и сказала, что похоронила чужого человека. А так как он (Александр - прим. Ред) был без документов, у него брали образец ДНК. И у его матери здесь, в Екатеринбурге, тоже взяли анализ ДНК. Вот так все и выяснилось,- рассказала Надежда Гусар.

Сестра Александра в декабре собирается в Крым – поставить новый памятник на могиле брата с его настоящим именем и получить свидетельство о смерти. Забирать тело на родину семья не планирует. Слишком дорогой оказалась эту услуга.

- Нам озвучили цифру около миллиона, чтобы забрать его из Симферополя в Екатеринбург. Это очень дорого. К тому же, когда у меня спросили, как быть, я сказала – раз он поехал в Крым и захотел там быть, то пусть там и останется, - поделилась с КП-Крым женщина.

Напомним, в декабре прошлого года в Крыму при странных обстоятельствах пропал крановщик из Калининградской области Юрий Выгодянский. Он приехал устраиваться на работу и исчез. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

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