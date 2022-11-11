Суд в Крыму на шесть лет осудил гражданина Украины за участие в нацбатальоне

Подсудимый добровольно вступил в незаконное формирование на территории Украины в 2016 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд в Крыму вынес приговор 26-летнему гражданину Украины за участие в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
В апреле 2022 года он был задержан сотрудниками Пограничного УФСБ по Крыму.
- Установлено, что подсудимый в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране, - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 208 УК РФ следственным отделом УФСБ. Суд приговорил мужчину к шести годам в колонии строгого режима.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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