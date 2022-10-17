В Крыму на 6,5 лет осудили боевика украинского нацбата

В 2016 году подсудимый добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования Фото: Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю

В Крыму перед судом предстал гражданин Украины Артур Меметшаев 1989 года рождения, обвиняемый в участии в деятельности «Батальона имени Номана Челебиджихана»*. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю.

– Установлено, что подсудимый в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования, где выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории, – говорится в сообщении ведомства.

В апреле текущего года мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ – «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ».

Суд принял во внимание, что мужчина чистосердечно раскаялся в содеянном, полностью признал вину, а также «активно способствовал раскрытию и расследованию преступления», и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

Напомним, в начале сентября пять лет колонии получил другой участник этого нацбата. *«Батальон имени Номана Челебиджихана» признан в РФ террористической организацией

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