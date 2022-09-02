В Крыму на пять лет осудили участника экстремистского вооруженного формирования

Подсудимого задержали при попытке незаконного пересечения госграницы РФ Фото: Архив "КП"

Суд в Крыму вынес приговор 31-летнему гражданину Украины за участие в деятельности запрещенного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Республике Крым и городу Севастополю.

- Находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова, - говорится в сообщении.

ФСБ задержала подсудимого совместно с сотрудниками погранслужбы Крыма в 2022 году при попытке незаконного пересечения госграницы Российской Федерации. С учетом чистосердечного раскаяния и признания вины мужчину приговорили к пяти годам годам колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ФСБ поймала медиков, которые выдали 3 500 справок о вакцинации от COVID-19. «Пациенты» получали документ без прохождения иммунизации.

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