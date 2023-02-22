Работа Керченской паромной переправы возобновлена после непогоды

С ночи на 9 октября через пролив в обе стороны было перевезено более 88 тысяч пассажиров Фото: Виктор Гусейнов

Работа Керченской паромной переправы возобновлена утром 22 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По состоянию на 07.25 22.02.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Ранее движение паромов в проливе было приостановлено из-за сильного ветра.

Напомним, Керченская паромная переправа стала вновь востребована после теракта на Крымском мосту, который в настоящее время продолжают восстанавливать. С ночи на 9 октября через пролив в обе стороны паромами было перевезено более 88 тысяч пассажиров, более 68 тысяч машин и более 7 тысяч железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 197 рейсов.

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