Сейсмолог рассказал, отразилось ли последнее землетрясение в Турции на Крыме

В год на территории Крыма ученые фиксируют до 200 подземных толчков Фото: Архив "КП"

Больше двух недель в Турции и Сирии восстанавливают последствия разрушений, вызванных землетрясением. Оно унесло жизни более 40 тысяч человек. Эпицентром землетрясения стал турецкий город Газиантепа. Но толчки были зафиксированы и в южных регионах России, в том числе и в Крыму.

Казалось, что самое страшное уже позади, но накануне Турция вновь содрогнулась от нового землетрясения. Два мощных толчка произошли в провинции Хатай. Число погибших, по последним данным, достигло шести человек.

Произошедшие катаклизмы взволновали и крымчан. Ведь от Ялты до крайней точки Турции по морю всего 300 километров. К тому же, прошлое землетрясение немного отразилось на графике сейсмической активности. Однако, как рассказал КП-Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрий Вольфман, за последние дни на полуострове никаких изменений замечено не было.

- Беспокоиться не нужно. Все у нас в порядке, никаких толчков нигде отмечено не было, - успокаивает эксперт.

Он также добавил, что за ситуацией на полуострове тщательно следят сейсмологи.

Заметим, в год на территории Крыма ученые фиксируют до 200 подземных толчков. Чаще всего они почти не отличаются друг от друга и даже не ощущаются.

Так, в начале 2021 года жители Ялты заметили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение у береговой линии зафиксировали специальные приборы. Тогда в квартирах слегка покачивались люстры и звенела посуда.

По словам сейсмолога, это землетрясение было замечено лишь потому, что произошло недалеко от береговой линии.

КСТАТИ В 1927-м году в Ялте произошла серия землетрясений, достигавших 9 баллов. Оно не только разрушило множество зданий, но и унесло человеческие жизни.

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