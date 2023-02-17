Море кипело и полыхало огнем: как Ялта пережила 9-балльное землетрясение почти 100 лет назад

Группа людей возле частично разрушенного здания в Ялте на улице Боткинской. Фото: Ялтинский историко-литературный музей

Жуткое землетрясение в Турции и Сирии, забравшее жизни около 40 тысяч людей, заставило вспомнить о ситуации в Крыму, ведь полуостров входит в тот же сейсмический пояс. Люди стали бить тревогу, просить специалистов разъяснить ситуацию. Многие боятся повторения подземных толчков, ведь почти 100 лет назад в республике произошло такое же бедствие, которое, к счастью, не повлекло за собой множество смертей, но оставило колоссальный разрушительный след. «Комсомолка» решила вспомнить Ялтинское землетрясение 1927 года и рассказать самые важные и необычные факты этого происшествия.

ТРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

За 1927 год Крым пережил три землетрясения. Первое из них случилось 26-го июня днем. Во многих районах полуострова люди услышали сильный гул, после чего последовало три сильных толчка и волнообразное колебание почвы в течение 20 секунд.

- В домах Ялты двигалась мебель, повредились некоторые дымовые трубы на крышах, образовались мелкие трещины в стенах и более глубокие в штукатурке. Уровень моря сначала упал на 12 сантиметров, а затем поднялся на 16 сантиметров. В горах наблюдались небольшие обвалы и появились трещины в грунте, - говорится в книге «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма».

Ялта. Киоск, разрушенный упавшим карнизом Ленинградской гостиницы. Фото: Ялтинский историко-литературный музей

В ночь с 11-го на 12-ое сентября 1927 года южное побережье Крыма землетрясение настигло снова. Однако по размерам своей разрушительной силы значительно превышало предыдущее. Его оценили в 7-8 баллов. Бедствие ограничилось узкой прибрежной полосой от Гурзуфа до Севастополя. В Ялте, Балаклаве и Севастополе сила землетрясения достигала 9 баллов.

Наконец, последнее землетрясение, начавшееся в 12 часов 13 минут ночи с 12 на 13 сентября, превзошло и силой и продолжительностью все землетрясения, которые наблюдали на полуострове с начала XIX столетия.

Ласточкино гнездо тоже пострадало. Фото из книги «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма»

- В момент первого толчка вслед за сильным подземным гулом раздался отовсюду собачий лай и вой , глухой рокот множества человеческих голосов, прерываемый отдельными криками и стонами, треск и грохот разрушающихся здании, гул и раскаты от падающих камней горных обвалов, многократно повторяемые эхом в горных ущельях. Телеграфное и телефонное сообщение было прервано. Шоссе на Севастополь и Бахчисарай оказались заваленными упавшими глыбами в районе Ореанды и на склонах Яйлы, - указано в материалах книги.

Ялтинцы выбегали из домов на улицы и во дворы. Некоторые в панике ринулись к окнам и балконам и в полубессознательном состоянии, бросались со 2-го и 3-го этажей. После подземных толчков сотни людей были ранены, до 10 - погибли. Повреждения и разрушения зданий оценили примерно в 50 миллионов рублей ущерба. В первый же день выехало пароходом и автомобилями до 1500 человек.

Здание сельсовета в Гурзуфе. Фото из книги «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма»

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Еще с вечера 11 сентября опытные наблюдатели на Южном берегу Крыма заметили необычные явления и обратили внимание на тревожное поведение животных.

- Рыбаки между Алуштой и Судаком слышали гул на море и наблюдали мелкую зыбь, похожую на кипение. Коровы вели себя беспокойно и отказывались от корма, лошади срывались и били копытами об землю. Собаки беспокойно лаяли, а затем начали выть. Кошки жались к своим хозяевам и не отходили от людей. Куры и другие птицы не спали и тревожно ворковали между собой, - сказано в книге «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма».

Море стало сильно беспокойным и заставило даже самых храбрых рыбаков бросить ночной лов и вернуться на берег. На берегу начал чувствоваться запах сероводорода. Все эти признаки, на которые большинство жителей не обратили внимания, предвещали катастрофу, которая и разразилась через 15 минут после полуночи.

ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ НА МОРЕ

Сразу же после землетрясения, рано утром 12-го сентября, начали поступать сведения о наблюдавшихся в море вспышках пламени. Люди видели полыхающее море из Евпатории, с мыса Лукулл и из Севастополя. Со временем стало поступать все больше информации об интересных явлениях в море. Так, например, над водой наблюдали скопления пара, нефтяные пятна и неизвестный белый ил.

- Глубина Черного моря - почти 2 километра, а это сероводородная толща. Поэтому когда происходило моретрясение, сероводород выходил на поверхность, входил в реакцию с кислородом, и получался процесс горения. Поэтому люди часто наблюдали вспышки огня и ощущали сильный запах сероводорода, - объяснил необычное явление краевед Иван Коваленко.

УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО И ЖИЗНЬ В БОЧКАХ

В южнобережных городах царила паника, почти всюду наблюдались многочисленные случаи психического травматизма, повышенной нервности и сердечных заболеваний, вплоть до смерти от разрыва сердца и умопомешательства.

Здесь из-за обрушения крыши погибли двое детей. Фото из книги «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма»

- На протяжении 120 дней самые нелепые слухи и сообщения в периодической прессе о предстоящем провале Крыма, о затоплении его морем, о грядущих вулканических извержениях сильно подействовали на психику как приезжего, так и местного населения. Все курорты Крыма быстро опустели. Беженцы с Южного берега, пользуясь всеми средствами передвижения на пароходах, на автомобилях, в экипажах, на подводах и даже пешком, - хлынули на Севастополь и Симферополь, - пишут в книге «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма».

Иван Коваленко рассказал, что ушлые водители пользовались паническими атаками людей и требовали огромные суммы, чтобы перевезти приезжих в более безопасные места.

Выехать из Крыма было очень проблематично, извозчики ставили неимоверные цены, чтобы довезти туристов из Ялты и Алушты в сторону Симферополя. Люди отдавали последние деньги, добирались на симферопольский вокзал и уезжали в свои города. Примерно на 2 года Крым почти полностью обезлюдел, туристы боялись ехать на полуостров еще в 1928 и 1929 году.

Многие коренные жители спешно распродавали и бросали вещи, уезжали на север. Оставшиеся на месте, лишившись своих квартир и домов, переселились в шалаши, палатки и даже в огромные винные бочки. Жители южнобережных деревень начали подавать ходатайства о выселении их в степные районы Крыма.

ПРИЧИНА ОБРУШЕНИЙ - ПЛОХИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Стихийный удар оставил без крова около 48% населения Южного берега Крыма. Но позже выяснилось, что повреждения и разрушения строений произошли больше не из-за сильного землетрясения, а от плохого материала сооружении и неустойчивости почвы.

- Древние и старинные сооружения выдержали сильные толчки гораздо лучше, чем новые, в одних и тех же местах. Особенно устойчивыми оказались стены и башни, сооруженные хотя и без извести, насухо, но с прокладкой стен деревянными брусьями. Уцелели и все древние и старинные мечетные минареты вследствие весьма продуманных и целесообразных особенностей этих здании в строительном отношении, обеспечивающих их устойчивость, - говорится в книге о ялтинском землетрясении.

Так выглядела дача Чингиза в 1927 году. Фото из книги «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма»

Ялта пострадала сильнее всех других мест Южного берега Крыма. Тем более что в городе много двух-, трех- и даже четырехэтажных домов, в верхних этажах которых сотрясения ощущались особенно сильно. Кроме того, многие большие дома возводили быстро и не очень качественно за 3-4 года до мировой войны.

- Сильное обрушение случилось во дворце Ласточкино гнездо, где в последнее время был ресторан. В ночь на 12 сентября в этом ресторане на балконе, висящем над морем, ужинало довольно много посетителей из соседнего дома отдыха - Харакса. Публика разошлась всего лишь за десять минут до главного толчка, от которого обрушилась башня этой затейливой дачи. Упавшие на балконы камни разбили столы и стулья, сломали перила и сбросили часть этой мебели в море, куда последовали бы и посетители, если бы они задержались хотя на 10 минут дольше, - написано в книге, посвященной бедствию.

В башне, построенной из желтого евпаторийского камня, образовались две бреши, как будто ее пронзило огромное ядро. Однако нижний этаж, а также кухня не получили абсолютно никаких повреждений.

Помимо «ласточки», пострадал Ливадийский дворец. Здание построено на железо-бетонной плите с подземными дренажами из тесаного инкерманского камня, но даже это его полностью не спасло от бедствия. Ведь достопримечательность построили на непрочном оползневом грунте.

Краевед Иван Коваленко отметил, что череда сильных землетрясений серьезно отразилась на строительной сфере Крыма и стала поводом для пересмотра методов возведения зданий, а также использования различных материалов.

Строители стали использовать новаторские методы - устанавливать сваи, укреплять дома армопоясом, стягивать металлическими хомутами.

В Алуште землетрясение разрушило дачу химиков. Фото из книги «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма»

ТРАГЕДИЯ ВОСПЕТА ПОЭТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ

Бедствие 1927 года затронуло многих людей, но некоторые известные писатели и художники вдохновились ялтинским землетрясением и отразили эти события в своих работах. Так, например, о полыхающем Черном море писал Корней Чуковский в детском стихотворении «Путаница». Поэт как раз во время землетрясения отдыхал на Южном берегу Крыма.

- Подземные толчки также описали авторы Илья Ильф и Евгений Петров в легендарном романе «Двенадцать стульев». А писатель Михаил Зощенко сочинил забавный рассказ «Землетрясение», где описал сапожника, который напился с вечера, уснул, а наутро родного города не узнал. В свою очередь, художник Кузьма Петров-Водкин написал замечательную картину «Землетрясение в Крыму», - рассказал краевед Иван Коваленко.

Помимо этого, советской властью были напечатаны десятки открыток, которые предназначались для помощи пострадавшим крымчанам.

- На них изображали руины домов, людей без крова, уезжающих отдыхающих. Люди покупали памятные карточки по всему СССР, вырученные деньги направляли на помощь пострадавшим от бедствия. Это был глобальный благотворительный проект, который действовал несколько лет, - добавил Коваленко.

В Алуште землетрясение разрушило дачу химиков. Фото из книги «Черноморские землетрясения 1927 года и судьба Крыма»

КРЫМ СТАЛ ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ ВСЕГО СССР

После опасных природных катаклизмов люди всерьез задумались о том, что стоит пристальнее изучать сейсмическую ситуацию в Крыму и отводить этому больше внимания.

- Был дан сильный толчок к развитию сейсмологии советскими учеными. В 1929 году в Симферополе устроили сейсмостанцию, которая стала самой мощной базой наблюдения за проявлениями землетрясений на территории всего Советского Союза. В Крым приезжали проходить практику сейсмологи со всего СССР, - заключил краевед.

К слову, станция действует в Симферополе до сих пор и находится на улице Студенческой.

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