Полуостров находится от Турции на расстоянии около 300 километров Фото: архив "КП"

В ночь с 5 на 6 февраля в Турции произошла страшная трагедия, которая принесла немало разрушений. В 01:17 или в 04:17 по московскому времени местные жители почувствовали мощные толчки, отголоски которых были еще как минимум в шести регионах страны, а вместе с ними – даже в некоторых районах Сирии, Грузии и южных регионах России.

Эпицентр разрушительного землетрясения находился в 30 километрах от города-миллионника Газиантепа. Число погибших на данный момент превысило 3,4 тысячи человек, а количество раненых достигло 21 103.

«Комсомолка» решила узнать, возможно ли землетрясение в Крыму.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КРЫМУ

К слову, от Ялты до турецкого Синопа по морю расстояние около трехсот километров. Поэтому крымчане не на шутку встревожились землетрясением. Но на утро 6 февраля сейсмическая активность в регионе зарегистрирована не была, поэтому землетрясение Крыму не грозит, сообщили КП в пресс-службе регионального главка МЧС. В ведомстве также уточнили, что при угрозе бедствия спасатели проведут экстренное оповещение для всех жителей региона.

Заместитель директора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк также успокоил: жителям южного региона России не стоит переживать из-за подземных толчков в ближайшее время.

- Крым находится на совершенно другой плите сейсмоактивности, которую, к счастью, никак не затронуло турецкое землетрясение. Нам не нужно переживать о подобном, пытаться судорожно собрать вещи и куда-то уехать, так как наши специалисты тщательно следят за ситуацией на полуострове. Все под контролем, - сообщил КП-Крым специалист.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КРЫМУ

Однако Игорь Калинюк все же добавил, что регион является частью сейсмоопасной зоны, поэтому землетрясение в Крыму может произойти в любой момент, но чаще всего мы даже не чувствуем эти толчки из-за их низкой интенсивности.

- Большая часть всех конструкций и многоэтажных домов в Крыму спроектирована и построена с применением стандартов защиты от подобного рода бедствий, - заключает эксперт.

Заметим, в начале 2021 года жителей курортной столицы полуострова встревожили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение под Ялтой зафиксировали специальные приборы. Сначала толчки заметили жители прибрежной зоны, а затем – основной части района. По их словам, в квартирах слегка покачивались люстры и звенела посуда.

По данным эксперта, ежегодно на территории полуострова можно зафиксировать в среднем до 150 подземных толчков. Чаще всего они почти не ощутимы для обычного человека.

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