В Минздраве рассказали о состоянии выжившего в смертельном ДТП на Крымском мосту

В результате аварии погибло три человека. Фото: пресс-служба МВД Крыма

После страшной аварии на Крымском мосту, которая произошла в начале недели, один из пострадавших продолжает оставаться в стационаре керченской городской больницы. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Минздрава, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, ДТП с участием трех машин произошло утром в понедельник. На месте серьезной аварии погибли три человека, одного удалось спасти. Его госпитализировали в Керченскую больницу в тяжелом состоянии. Из-за аварии автомобильное движение по транспортному переходу через Керченский пролив пришлось временно остановить.

Сейчас пострадавший все еще находится в больнице и продолжает лечение.

- Его состояние пока что средней степени тяжести, стабильный. Продолжает лечение в стационаре, - отметили в Минздраве.

Заметим, в республиканском МВД сообщалось о том, что смертельное ДТП произошло из-за того, что один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу. Водитель ВАЗ-2112, который ехал на выезд с полуострова, столкнулся с двигавшимся навстречу Hyundai Starex прямо на «встречке», а после этого зацепил еще один автомобиль - ВАЗ-2106. Из-за жуткой аварии на месте погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112, а водителя Hyundai удалось доставить в больницу в средне-тяжелом состоянии.

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