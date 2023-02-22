В Крыму остановили поезда из-за повреждения железнодорожного полотна

Движение поездов приостановили из-за повреждения железнодорожного полотна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму из-за повреждения железной дороги в Бахчисарайском районе пришлось приостановить движение поездов и пригородных электричек.

Первыми об изъянах стальных путей узнали сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.

- 23 февраля в 19.55 вечера в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Спасатели отметили, что «в результате происшествия остановлено движение электричек и поездов».

На место чрезвычайного происшествия тут же выехали пожарно-спасательные расчеты и ремонтная бригада железнодорожников.

Пассажиров из вагонов пересадили в салоны автобусов, чтобы доставить до нужной станции назначения.

Всего в ликвидации последствий инцидента задействовали 36 человек и 14 единиц техники.

Пока неизвестно, что именно случилось с рельсами. О том, кому это на руку, можно только догадываться.

- Движение по этому участку железной дороги восстановят за несколько часов. Пассажиры двух задержанных электропоездов будут доставлены автобусами в пункты назначения. Думаю, что в ближайшее время станут известны и причины произошедшего. Информацию о подрыве подтвердить не могу, - так прокомментировал ЧП советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Остается напомнить, что 23 февраля также была нарушена работа радиостанции «Спутник в Крыму», где после хакерского взлома, вместо привычных новостей и музыкальных программ в эфире зазвучала запись речи начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который угрожал расправой россиянам.

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