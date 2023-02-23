Радиостанция «Спутник в Крыму» возобновила вещание после хакерского взлома. Фото: Михаил ФРОЛОВ/архив КП

23 февраля была нарушена работа радиостанции «Спутник в Крыму» - в первой половине праздничного выходного части Крымского полуострова вместо привычных новостей и музыкальных программ из радио полилась запись проникновенной речи начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Вояка из незалежной сулил всем россиянам уйму неприятностей.

Последовала должная реакция. .

- Вражеское радиовещание оперативно прервали, - отметили сотрудники радио.

Причем пришлось прекратить вещание не только в таких городах, как Джанкой, Керчь и Феодосия, где эфир был взломан, но там, где звучали плановые передачи - в Симферополе и Севастополе радио «отключили», чтобы не дать ни малейшего шанса проискам недругов.

В настоящее время вещание возобновлено в полном объеме. Чтобы убедиться в этом достаточно настроить приемник на «Спутник в Крыму». Радиостанция заработала после хакерского взлома в штатном режиме – новости, музыка.

Это не первый такой инцидент на информационном пространстве. В конце января, из-за взлома в эфире некоторых телеканалов Крыма транслировалось выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков тогда сообщил:

- Американцы в самом начале специальной операции предоставили спецслужбам Украина доступ к программным кодам самых распространенных «вещалок», через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети.

Взламывали недруги и сайт интернет-провайдера, чтобы поздравить крымчан с Днем независимости Украины.

Остается отметить, что как правило, в Крыму все последствия информационных диверсий устраняются в кратчайшие сроки.

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