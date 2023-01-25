Советник главы Крыма Крючков призвал спокойно реагировать на взлом ТВ украинскими хакерами

Фото: Олег Крючков/Telegram/скриншот из видео

Из-за взлома в эфире ряда крымских телеканалов транслировалось выступление президента Украины Владимира Зеленского. Большая часть уязвимостей уже устранена, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем телеграм-канале.

– Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных «вещалок», через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем, – написал Крючков.

Он призвал крымчан реагировать на ситуацию спокойно. По его словам, такая активность обусловлена успехами ВС РФ на передовой.

Напомним, в конце августа прошлого года хакеры взломали сайт интернет-провайдера и поздравили крымчан с Днем независимости Украины. Программисты компании оперативно устранили неполадки.

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