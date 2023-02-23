В Крыму отремонтировали поврежденный участок железной дороги и пустили поезда

Движение поездов и электричек восстановили. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове поезда и пригородные электрички возобновили движение в севастопольском направлении.

- Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено, - сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Решение о приостановке движения приняли несколько часов тому назад.

- 23 февраля в 19.55 вечера в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Бахчисарайском районе на станции Почтовая повреждено железнодорожное полотно, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Все поезда и электрички, которые должны были проезжать этот участок, сразу же остановили.

Пассажиров пересадили из вагонов в салоны автобусы и доставили до станции назначения – Симферополь или Севастополь, включая промежуточные пункты.

На станцию Почтовая незамедлительно выехали пожарно-спасательные расчеты и ремонтники железнодорожники.

Официального комментария, который объяснил бы детально, что же произошло в Бахчисарайской районе, пока нет. Непонятно, как и каким образом были повреждено железнодорожное полотно.

- Информацию о подрыве подтвердить не могу, - отметил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

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