Синоптики рассказали, когда в Крыму выпадет первый снег

По словам замначальника гидрометцентра, в пятницу в Крыму пойдет первый снег. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году в Крыму выдалась по-настоящему теплая осень. Даже в ноябре крымчане умудрялись загорать, купаться в море и носить легкие свитера и куртки. Но совсем скоро о комфортной погоде можно будет только вспоминать, ведь на территорию полуострова придет холодный циклон, который принесет предвестники зимы.

Как рассказала КП-Крым синоптик регионального гидрометцентра, в конце недели на территорию полуострова придут арктические воздушные массы и температурный фон резко понизится. Кроме того, сразу несколько районов края «укутаются» в белое одеяло.

Так, по словам замначальника гидрометцентра Вероники Шенгелай, в пятницу в Крыму пойдет первый снег.

- Ожидается наступление холодного фронта, который принесет очень резкое снижение температуры, поэтому нужно будет доставать зимние вещи. Уже 18 ноября выпадет первый снег. Несмотря на то, что температура ожидается плюсовая – до 4 градусов тепла, повышенная влажность даст о себе знать. Погода будет ощущаться очень морозной, - отметила синоптик.

Однако морозов днем пока не предвидится. Но по ночам температура воздуха будет понижаться до минус 2-5 градусов.

Синоптик также предупредила, что стабильно теплая погода продержится в Крыму до среды. Еще несколько дней крымчане и гости полуострова смогут наслаждаться осенним теплом, а с 17 ноября придется готовиться к похолоданию.

- По 16 ноября включительно мы не ожидаем существенных осадков. Иногда возможна только переменная облачность, но в основном только солнечная погода. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3°, а днем +11...+13°, - заключила синоптик.

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