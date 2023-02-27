В Крыму осудили четверых участников запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»*

Приговор суда в законную силу не вступил. Фото: пресс-служба крымского Следкома/скриншот из видео

В Крыму вынесли приговор трем организаторам и одному активисту ялтинской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В состав организации обвиняемые вошли в 2015 году, когда объединение еще не было признано экстремистским. Однако в 2017 году решением Верховного суда РФ организацию и ее подразделения признали незаконными. Тем не менее, группа ялтинцев продолжила свою работу подпольно, перерегистрировав на соучастника земельный участок, где находился «Зал царств» - помещение, предназначенное для собраний участников данной организации.

- В частных домовладениях сторонников секты организовывались собрания и лекции, формировалась финансово-хозяйственная база, собирались денежные средства с граждан в виде пожертвований для дальнейшего обеспечения деятельности экстремисткой ячейки, - говорится в сообщении.

В марте 2021 года они были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. Силовиками в ходе расследования уголовного дела были допрошены более 100 человек. Была собрана достаточная база улик, чтобы доказать вину задержанных.

Троих из них Ялтинский городской суд приговорил к различным срокам лишения свободы - от 6 лет 6 месяцев до 6 лет 1 месяца. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Также по истечению указанного срока им назначено ограничение свободы сроком на 1 год.

Активиста группы суд приговорил к трем годам лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Пятый фигурант дела в настоящее время находится в международном розыске.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в РФ организация.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержала в Севастополе шпионов, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами

Одному может грозить до двадцати лет лишения свободы, второму - до восьми (подробнее)