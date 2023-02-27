ФСБ задержала в Севастополе шпионов, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Фото: ЦОС ФСБ/скриншот из видео

ФСБ задержала в Севастополе двоих мужчин, планировавших продать спецслужбам Украины данные о расположении объектов Минобороны РФ.

- Установлено, что два жителя г. Севастополя 1979 и 1995 г.р. инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи данных за денежное вознаграждение о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства, - сообщили в ЦОС ФСБ.

Один из задержанных взял на себя роль разведчика, также он передавал собранные данные заказчикам по почте, второй только намеревался начать сотрудничество со спецслужбами Украины, но никах данных передать не успел. Их обвиняют по статьям за госизмену и конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. По одной статье это до 20 лет лишения свободы, по другой - до восьми. Расследуется уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя за призывы к экстремизму. Как пояснили в силовом ведомстве, свою «деятельность» мужчина вел в Сети, где призывал к убийству российских силовиков.

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