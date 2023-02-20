ФСБ в Крыму задержала главу сельсовета по подозрению в даче взятки полицейскому

Чиновника с поличным задержали сотрудники ФСБ. Фото: скриншот из видео

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю задержали главу Первомайского сельского поселения по подозрению в даче взятки полицейскому. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, чиновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Предназначенное для нуждающихся муниципальное жилье работники сельсовета и их родственники незаконно приватизировали.

- Указанные действия нарушили законные права и интересы людей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Для того чтобы избежать привлечения к предусмотренной законом ответственности, глава администрации сельского поселения принял решение дать взятку оперуполномоченному полиции, - отметили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, как «КП-Крым» сообщала ранее, сумма взятки составила 20 тысяч рублей. При этом из-за действий чиновника несколько человек, стоящие в очередь на получение жилья, так и продолжили ожидать улучшения условий.

Как уточнили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, на главу администрации сельского поселения завели уголовное дело по третьей части статьи 291 УК РФ (дача взятки).

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