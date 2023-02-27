Сейсмолог исключил возможность повторных толчков в Крыму: как в Турции не будет

Произошедшее могло стать «эхом» землетрясения в Турции Фото: Виктор КЛЮШКИН

Днем 27 февраля крымчан ошеломил толчок магнитудой свыше трех баллов, произошедший в паре десятков километров от Южного берега. Как сообщали местные жители, редкое природное явление ощущалось в Ялте, Алуште, Гурзуфе и Массандре.

Поводов для паники, однако, нет. Довольно быстро стало известно, что землетрясение произошло в 16:25 в акватории Черного моря относительно близко к Алуште. К счастью, обошлось без каких-либо разрушений и уж тем более жертв.

- Было зафиксировано землетрясение магнитудой до трех баллов в эпицентре. На территории республики едва ощутимо, - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ МОЖНО НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

Успокоить местных жителей поспешили и сейсмологи. Как «КП-Крым» рассказал заместитель директора НИИ «Институт сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И.Вернадского» Игорь Калинюк, никаких предпосылок к возникновению последующих толчков не предвидится.

- Это был один толчок. Других, как было, например, в Турции, не последовало. Если бы были последующие, можно было бы судить о том, будет ли увеличение или, напротив, затухание. Мы считаем, что это единичный случай, - подчеркнул сейсмолог.

По словам Игоря Калинюка, землетрясение произошло в Черном море в 24 км от Алушты на глубине около 30 км. Магнитуда толчка составила около 3,4 балла. Как подчеркнул эксперт, о последствиях землетрясения можно не беспокоиться - как в Турции точно не будет.

Директор Центра сейсмической и оползневой опасности в Крыму Татьяна Горелова также призвала крымчан не беспокоиться. Она отметила, что подобные толчки для такого региона, как Крым, достаточно привычны - жители даже не всегда их ощущают.

- К сожалению, это наша сейсмическая зона и это норма. Сейчас наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая возможно повлекла такую реакцию в нашем регионе, - подчеркнула Татьяна Горелова.

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