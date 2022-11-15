Сойфер Владимир Валерьевич: отзывы о хирурге, новаторе, основателе своей клиники

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Сойфер Владимир Валерьевич – хирург с 25-летним опытом, который специализируется на пластической и челюстно-лицевой хирургии, в том числе на передовых технологиях в эстетической имплантологии и протезировании.

Помимо врачебной практики доктор совмещает управленческую деятельность в собственной клинике American Dental.

Отзывы о Сойфер Владимир Валерьевиче не раз акцентируют внимание на новаторских подходах хирурга в области стоматологии, а также методиках, которые он первым предложил пациентам в России в своей клинике. Особенно на методиках имплантации All-on-4 (Все-на-4) и All-on-6 (Все-на-6).

Сойфер Владимир Валерьевич: профессиональный путь

Хирург имеет учебные степени двух престижных американских ВУЗов – в Огайо и Пенсильвании. Практику врач проходил еще в одном университете в США – на кафедре Университета в Джорджтауне. В России врач посвятил несколько лет работы в своей области медицины в МГМСУ.

Отдельное внимание стоит отметить скуловой имплантации и уже упомянутым в статье методикам протезирования. Свою первую операцию по скуловой имплантации врач провел в 1996 году, он же первым «привез» в нашу страну технологии All-on-4 и All-on-6. Уже в 2004 году он проводил соответствующие операции в своей клинике в России.

Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, лишь немногие клиники смогли повторить успех врача и проводить аналогичные операции.

Сейчас врач не только занимает руководящую должность в своей клинике и ведет управленческую деятельность, но и не оставляет врачебной практики, принимая пациентов не только со всей России, но и из-за рубежа.

Отзывы о Сойфер Владимире Валерьевиче: All-on-4 и All-on-6

Пластический хирург всегда шел в авангарде эстетической стоматологии, предлагая практические решения в тех случаях, когда другие методы протезирования и имплантации были или нецелесообразны, или невозможны по медицинским показаниям, или попросту слишком дискомфортны для пациента.

О методах All-on-4 и All-on-6 стоит рассказать подробнее, так как до сих пор много пациентов, для которых данные подходы считаются оптимальными, ничего о них не знают.

Существует масса видов имплантации зубов и стоматологического протезирования. Например, установка единичного имплантата, на который после вживления устанавливают коронку. Есть еще масса мостов, съемных протезов и других подходов в замене утраченных зубов.

All-on-4 и All-on-6 – это вид установки несъемных протезов, которые полностью заменяют зубной ряд. Не вдаваясь в медицинские подробности, это тип протезов, которые крепятся на 4 или 6 креплений, вживленных в костную ткань. В некоторых случаях проводится скуловая имплантация креплений по систему Zygoma от Nobel Biocare.

У методик есть свои неоспоримые преимущества:

- возможность заменить сразу весь ряд, что при альтернативных подходах довольно сложно, гораздо дольше и не так комфортно.

- несъемные конструкции предназначены для мгновенной нагрузки. Это значит, что пациенту не придется ждать несколько месяцев, ходить с временными протезами, бояться, что новые зубы не выдержат пережевывания твердой пищи.

- All-on-4 и All-on-6 конструкции надежные и долговечные, поэтому на них всегда дается многолетняя или пожизненная гарантия (на определенные части конструкции).

- технология позволяет добиться высокой точности с учетом индивидуальных особенностей физиологии и прикуса конкретного пациента. Она же предотвращает атрофию костной ткани, которая отмечается при длительном отсутствии зубов.

- благодаря технологии несъемных протезов человек получает полный набор зубов, что положительно сказывается на его психологическом и физическом здоровье, не говоря уже о самооценке и настроении.

- стоимость протезирования с помощью данных методик рассчитывается индивидуально, но в некоторых случаях она оказывается доступнее, чем установка имплантов традиционным методом. Учитывая, что финансовый вопрос всегда актуален в случае с услугами стоматологических клиник, списывать со счетов возможную экономию было бы неразумно.

Вы сами можете почитать отзывы о Сойфере Владимире на страницах независимых ресурсов или обратиться в клинику American Dental за бесплатной консультацией, чтобы узнать больше о преимуществах и особенностях процедуры.

Отзывы о Сойфер Владимире Валерьевиче: что говорят пациенты и коллеги

Коллеги и сотрудники хирурга в клинике отзываются о своем руководителе как о квалифицированном специалисте. Недаром он является членом многих стоматологических организаций по всему миру (со всеми сертификатами вы можете ознакомиться на официальном сайте хирурга).

Коллеги отмечают умение Сойфера совмещать управленческую деятельность, что для клиники подобного масштаба – непростая задача, с продолжение ведения врачебной практики. Врач не останавливается на достигнутом и предлагает новые подходы в эстетической стоматологии и пластической хирургии в соответствии с появлением новых технологий в мире.

Владимир Сойфер сам тепло отзывается о своих коллегах, благодаря которым, по его собственным словам, ему как раз удается совмещать так много обязанностей.

Пациенты отмечают комфорт и безболезненность операций по установке протезов, а также те преимущества технологий, о которых мы говорили выше – возможность решить даже серьезные проблемы, связанные с отсутствие большого числа зубов, возможность мгновенной нагрузки и реальный шанс иметь полноценную улыбки сразу после операции.

Особо стоит отметить, что данный подход позволяет установить комфортные импланты в тех случаях, когда традиционные подходы в стоматологическом протезировании невозможны. Например, если у человека нет достаточного объема зубной ткани, а наращивать невозможно или сложно по тем или иным медицинским причинам.

По понятным причинам, среди отзывов о Сойфере Владимире Валерьевиче есть масса комментариев от людей, которые долгое время проходили без зубов, стеснялись своей внешности, комплексовали, но не могли решиться на установку имплантов (либо они были для них недоступны).

Данный подход показан и в тех случаях, когда люди лишились зубов не из-за плохой генетики или несвоевременного обращения к стоматологу и разрушения зубов, но и после травм, несчастных случаях, падений, аварий и так далее.

Есть отзывы и от тех пациентов, которые потеряли зубы давно, и физиологические особенности организма, который подстроился под новые условия, не позволяют установить традиционный «единичный» имплант.

С новыми технологиями All-on-4 и All-on-6, а иногда и прибегая к установке скуловых имплантов, миллионы россиян получили возможность быстро вернуть себе полноценную улыбку и функциональность зубного ряда.

Внимание! У описанных технологий есть противопоказания и ограничения. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, обращайтесь только к квалифицированным хирургам в лицензированных клиниках.