Карантин и болезнь волчицы: в крымском «Тайгане» рассказали, как чувствуют себя эвакуированные из Херсона питомцы

Транспортировкой животных на полуостров Олег Зубков занимался лично. Фото: Личный архив Олега Зубкова

После того, как Херсон вновь оказался под обстрелами ВСУ, почти всех жителей области пришлось экстренно эвакуировать на левый берег Днепра. В спасении нуждались не только херсонцы, но и животные. Четвероногие остались в местных зоопарках без еды, воды и присмотра, поэтому их решили временно перевезти в Крым. После непростой дороги питомцев разместили в белогорском парке львов «Тайган». Об этом КП-Крым рассказал владелец зооуголка Олег Зубков.

ЖИВОТНЫХ ВЫВОЗИЛИ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛОВ

На сегодняшний день из-под обстрелов удалось эвакуировать 18 особей, которые сейчас проходят месячный карантин после дороги. Кроме львов и тигров, теперь в парке живут волки, ослики, еноты, ламы, фазаны, орлы и другие виды птиц. Их транспортировкой на полуостров Олег Зубков занимался лично. Тогда ему позвонили из местного зоопарка и попросили о помощи, поэтому он вместе со своими помощниками отправился в зону боевых действий, чтобы забрать бедных пушистиков.

Фото: Личный архив Олега Зубкова

- Мы с нашей командой поехали туда под вечер, нужно было успеть до комендантского часа, иначе бы не выпустили. Все животные были брошены и очень напуганы, - отмечает директор парка.

«ОБОШЛОСЬ БЕЗ СТРЕССА»

После недели проживания в парке они, наконец-то, адаптировались и привыкли к новым условиям. По словам Зубкова, все животные смогли спокойно освоиться в новом месте.

- Все обошлось без стрессов. Все питомцы хорошо отнеслись к переменам, тем более за ними здесь хорошо ухаживают и кормят. Сейчас наши ветеринары определили их на карантин, поэтому они находятся в закрытых вольерах, но посетители все равно могут на них посмотреть, - рассказывает Зубков.

Животные, которых перевезли из Херсона, оказались абсолютно здоровы, но у одной волчицы ветеринары диагностировали болезнь ЖКТ.

- Возможно, это случилось из-за неправильного корма или длительного голода, но наши врачи будут наблюдать, и в скором времени она вылечится, - добавляет владелец «Тайгана».

«ПОХИЩЕНИЕ» ЕНОТА

После того, как Зубков с сотрудниками сафари-парка ездил в зону боевых действий на помощь животным, видео спасения он выложил на свой Youtube-канал «Человек-Лев». После опубликованных кадров директор крымского сафари-парка снова оказался в центре обсуждений. Он стал главным «подозреваемым» в краже енота. Пользователи соцсетей решили сделать забавные скриншоты с Олегом Зубковым, на которых он ловит пушистого животного за хвост. Кадр из видео быстро распространился в Сети и даже стал мемом. Однако, по словам владельца «Тайгана», люди просто вырвали его из контекста и распространили фейк.

Фото: Скриншот из видео

- Во-первых, в этом видео я показывал и рассказывал, как спасаю всех херсонских животных, которых мы потом перевезли в Белогорск. Во-вторых, енот был в их числе, поэтому мне пришлось самостоятельно вызволять его из клетки. Всех очень удивило, что я брал его за хвост, но все еноты обычно очень непослушные и буйные. Чтобы их перевезти, сотрудники зоопарка даже вкалывают снотворное. Я же решил обойтись без препаратов, - признается Зубков.

Сейчас с животным все хорошо, он прекрасно освоился на территории «Тайгана». Вместе с ним в Крым переехала вся его семья еще из шести енотов, поэтому скучать точно не приходится.

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