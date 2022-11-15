ФСБ задержала 20-летнего парня, готовившего поджог топливного склада в Севастополе

Против молодого человека возбудили уголовное дело. Фото: УФСБ по Крыму

В Севастополе задержали 20-летнего местного жителя, который готовил поджог склада горюче-смазочных материалов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

- По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания, - говорится в сообщении.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, то есть взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население, в целях воздействия на принятие решений органами власти). Теперь парню грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Следующие два месяца он проведет в СИЗО.

В настоящее время правоохранители ищут возможных его подельников, расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала крымчанина за призывы к экстремизму в Интернете. Симферопольца приговорили к 1,5 годам колонии. 29-летний местный житель несколько месяцев назад опубликовал в групповом чате одного из мессенджеров сообщение, в котором, по мнению экспертов, были открытые призывы к экстремизму и национализму.

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