Хакеры взломали эфирное вещание крымского радио «Море»

Было взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время утреннего эфира на радио «Море» хакеры взломали эфирное вещание. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Когда крымчане направлялись на работу или по своим делам, в машинах у многих был включен эфир радио «Море». Однако в какой-то момент привычная утренняя программа прервалась и из динамиков раздался сигнал «воздушной тревоги».

- Всем немедленно последовать в укрытия!, - раздалось в эфире радио.

Многих жителей полуострова встревожила ситуация. Однако, как сообщил Крючков, на эфирное вещание «Моря» была совершена хакерская атака.

- Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение, - успокоил он.

Советник главы также добавил, что сейчас передатчики, которые работают на спутниковом сигнале - отключены.

- Эфирное вещание крымского телевидения и радио через мощности РТПЦ не пострадало и продолжается в полном объеме, сказал он.

Напомним, 23 февраля две крымские радиостанции снова стали объектами для атаки хакеров. В праздничный день некоторых районах полуострова для слушателей радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера», вместо новостей и музыки, прозвучала запись речи начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который угрожал жителям полуострова.

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