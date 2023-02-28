Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2023 7:47

Хакеры взломали эфирное вещание крымского радио «Море»

Жителей полуострова пытались запугать ракетной атакой
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Было взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника.

Было взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время утреннего эфира на радио «Море» хакеры взломали эфирное вещание. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Когда крымчане направлялись на работу или по своим делам, в машинах у многих был включен эфир радио «Море». Однако в какой-то момент привычная утренняя программа прервалась и из динамиков раздался сигнал «воздушной тревоги».

- Всем немедленно последовать в укрытия!, - раздалось в эфире радио.

Многих жителей полуострова встревожила ситуация. Однако, как сообщил Крючков, на эфирное вещание «Моря» была совершена хакерская атака.

- Взломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника. В данный момент проводится их отключение, - успокоил он.

Советник главы также добавил, что сейчас передатчики, которые работают на спутниковом сигнале - отключены.

- Эфирное вещание крымского телевидения и радио через мощности РТПЦ не пострадало и продолжается в полном объеме, сказал он.

Напомним, 23 февраля две крымские радиостанции снова стали объектами для атаки хакеров. В праздничный день некоторых районах полуострова для слушателей радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера», вместо новостей и музыки, прозвучала запись речи начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который угрожал жителям полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эфир радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» взломали хакеры

Вместо плановых программ прозвучали угрозы от главы военной разведки Украины (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ