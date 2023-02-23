Эфир радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера» взломали хакеры

Радиоэфир был взломан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 февраля две крымские радиостанции стали объектами для атаки хакеров: в некоторых районах полуострова для слушателей радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера», вместо новостей и музыки, прозвучала запись речи начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Главный разведчик незалежной сыпал угрозами в адрес жителей полуострова.

- Вражеское радиовещание оперативно прервали, - отметил сотрудники радио.

Нужно отметить, что в Симферополе и Севастополе обошлось без ЧП - все время шли плановые радиопередачи, видимо хакеры не сумели взломать эфир.

В настоящее время ситуация полностью под контролем, делается все, чтобы не дать ни малейшего шанса для происков недружественных граждан.

В конце этого января из-за взлома в эфире ряда крымских телеканалов транслировалось выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50