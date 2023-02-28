Следком начал проверку после рождения мертвого младенца в больнице Симферополя

Беременная женщина была доставлена в пренатальный центр за день до трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымский Следком начал проверку после рождения в симферпольской больнице мертвого младенца. Это была абсолютно доношенная девочка, и что стало причиной смерти крохи, теперь предстоит выяснить.

- Установлено, что 25 февраля в следственный отдел по Железнодорожному району города Симферополя поступило сообщение по факту смерти в ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. Семашко «СП Перинатальный центр Симферополь» новорожденного ребенка, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Поясняется, что смерть наступила в процессе родов, в настоящее время имеется только предварительный медицинский диагноз.

Как сообщает пресс-службе крымской прокуратуры, в перинатальный центр 34-летняя пациентка, которая вот-вот готовилась стать мамой, поступила накануне трагедии - 24 февраля.

Выяснять все обстоятельства на место выехали следователи. Они забрали некоторые медицинские документы, уже проводится медэкспертиза тела малышки. Родителей мертворожденной также уже опросили. Расследование продолжается.

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