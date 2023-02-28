Атаки происходят регулярно: зачем украинские хакеры взламывают эфирное вещание Крыма

Взломы информационных систем - это попытка вызвать панику у мирного населения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот уже год российские военнослужащие защищают нашу страну на передовой. Однако ограждать мирное население приходится не только от реальных атак со стороны Украины. Диверсии происходят и на информационном фронте. Если к новостным фейкам в интернете крымчане уже привыкли, то ложные сообщения о якобы готовящейся эвакуации, звучащие по радио или ТВ, по-прежнему в новинку.

Между тем, с самого начала спецоперации местные эфиры неоднократно прерывались «внезапным» появлением украинского президента Зеленского или призывами прятаться в укрытия, чтобы избежать ракетных ударов. Неожиданные вмешательства в местное информационное поле в кратчайшие сроки пресекались, а власти Крыма сразу же сообщали об атаках и призывали не вестись на фейки.

В очередной раз посеять панику среди жителей полуострова украинские хакеры попытались в последний день зимы. 28 февраля во время утреннего эфира на крымском радио «Море» неизвестные взломали вещание и вместо привычной программы раздался сигнал «воздушной тревоги».

- Всем немедленно последовать в укрытия!, - доносилось из радиоприемников крымчан.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на вещание радио была совершена хакерская атака. К счастью, передатчики, работающие на спутниковом сигнале, были быстро отключены и привычный эфир вернулся.

Помимо Крыма хакеры атаковали и другие российские информационные сети. В этот день им удалось взломать несколько радиостанций в Белгородской области, а также телеэфиры в Подмосковье и Ленинградской области.

Несмотря на то, что реальной угрозы подобные информационные атаки не несут, особо впечатлительных людей они заставляют понервничать. О том, как происходят хакерские взломы, и какие цели преследуют «сетевые» преступники, «Комсомолка» узнала у специалистов по кибербезопасности.

АТАКИ ВЕДУТСЯ ПОСТОЯННО

Как рассказал доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования ФТИ КФУ Юрий Сосновский, атаки на системы телерадиовещания ведутся регулярно не только на территории полуострова, но и всей России. Для этого в Незалежной работают целые центры, которые фактически курируются спецслужбами, причем, вероятно, не только украинскими.

- Это делается целенаправленно - задействуются серьезные ресурсы и со стороны Запада. Поэтому периодически подобное случается. Атаку, которая произошла сегодня, подготовили и скоординировали заранее. Чтобы она «отработала» в один день, - отметил Юрий Сосновский.

По словам эксперта, взломать информационные сети в России нелегко, но атаки ведутся практически в режиме нон-стоп.

- С нашей стороны этому идет противоборство, если бы его не было, то взломы случались бы каждый день. К сожалению, нельзя не признать, что подобное будет повторяться, - подчеркнул доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования.

НОВЫЕ МЕТОДЫ

Разумеется, говорить о том, какие методы прогнозирования возможных взломов и борьбы с ними используют российские эксперты по кибербезопасности, говорить не следует.

- Хакеры используют все новые и новые методы и вычисляют уязвимости, как правило, в программных средствах - софте, но иногда и в самих аппаратах. Большую часть из этого наша сторона закрывает и блокирует, но, к сожалению, иногда мы имеем вот такую неприятную ситуацию, - уточнил Юрий Сосновский.

ВЗЛОМ СТОИТ ДЕНЕГ

Информационные сети, к чему принадлежит как теле, так и радиовещание, не являются объектами критической инфраструктуры, поэтому взломать их проще. Об этом «Комсомолке» рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

- Требования к защите в этом случае не такие серьезные. Например, взломать систему управления электростанцией гораздо сложнее. Вопрос всегда в том, чтобы причинить ущерб больше, чем на него затрачено усилий и финансов, - отметил собеседник «КП-Крым».

Эксперт по кибербезопасности также отметил, что нельзя исключать и внутренние диверсии - когда в атаках помогает участвовать завербованный сотрудник внутри организации.

Условно говоря, просто человек «с улицы» атаковать какие бы то ни было системы не сможет - для этого необходимо обладать определенными знаниями в области техники и программирования. Недешево обходится и «софт» - соответствующее программное обеспечение и мощные устройства.

- Это все стоит денег, причем, достаточно приличных. Взлом - это целая отрасль и наука, поэтому так называемый «успех» любых атак зависит как от ресурсов злоумышленников, так и того, насколько хорошая установлена защита, - подчеркнул Алексей Раевский.

Любой взлом стоит очень приличных денег Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

ЦЕЛЬ -ПАНИКА

Усилия украинских хакеров в плане «захвата» теле- и радиосетей прежде всего имеют лишь одну цель - вызвать среди населения панику и разлом.

- Взломы информационных систем - это попытка заставить людей нервничать, куда-то массово бежать. В худшем случае это даже может привести к человеческим жертвам, если вызвать панику у большого количества людей, - уточнил доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования ФТИ КФУ Юрий Сосновский, - Поэтому нужно понимать, что от трезвости ума каждого человека зависит очень многое.

Информационные площадки всегда отслеживают собственный эфир. Но слушателям также нужно проявлять здравомыслие.

- Я бы в нынешнее время рекомендовал при возникновении таких ситуаций - если вы увидели или услышали какую-то информацию, похожую на фейк, обратиться в МЧС и узнать, действительно ли подобные вещи имели место. Лишним не будет. Кроме того, представители власти также оперативно сообщают все, что происходит в регионе, - подчеркнул эксперт.

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