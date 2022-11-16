В Севастополе ДПС-ник влетел в полицейскую машину на «встречке»

За вечер в Севастополе произошли две аварии с участием полицейских машин. Фото: УВМД по Севастополю

В Севастополе 15 ноября с небольшой разницей во времени произошли две аварии - обе с участием служебных автомобилей и обе на «‎встречке». Об этом сообщили в УВМД города.

В 19.05 на автодороге Севастополь-Инкерман 37-летний водитель грузовика DAF врезался в патрульный автомобиль ДПС, выехав на встречную полосу.

В результате столкновения водитель тягача получил легкие ушибы, а два автоинспектора тяжелые травмы. Одним из них сразу же занялись прибывшие на место медики и увезли на машине скорой в больницу. А второго пострадавшего в медучреждение решил оперативно доставить другой экипаж ДПС, оказавшийся рядом с местом происшествия.

Водитель автомобиля ДПС ехал по встречной полосе с включенным звуковым сигналом и маячками со стороны улицы Ревякина в направлении Котовского спуска. Примерно в 19.50 полицейский столкнулся машиной дежурной части УМВД, который двигался по своей полосе.

Фото: УВМД по Севастополю

- В настоящее время оба пострадавших сотрудника доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. По фактам произошедших ДТП проводится проверка, - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, вчера следователи допрасили участников и свидетелей аварии, а также провели осмотр территории и транспортных средств.

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