Под Севастополем в лобовом ДТП пострадали четыре человека 15 ноября

Фото: УМВД Севастополя

На автодороге Ялта-Севастополь утром 15 ноября не разминулись две легковушки. Об этом сообщили в УМВД Севастополя.

22-летний водитель за рулем Хонды выехал на полосу встречного движения и врезался в Фольксваген под управлением 63-летнего шофера.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека получили различные травмы. Признаков опьянения у водителей не установлено, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Симферополе в буксируемый автомобиль влетела иномарка, водитель погиб. Мужчина скончался по дороге в больницу.

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