Новый год в Ялте: отель «PALACE» приглашает

Фото: PALACE

Новый год для многих - абсолютно семейный праздник, который принято встречать в кругу самых близких, с любимыми блюдами и под любимое кино… Но что, если хочется и вот так, по-домашнему, но без часов, проведенных у плиты, и гор посуды? Значит вам точно нужно в Ялту!:)

Отель «PALACE» приглашает вас встретить Новый 2023 год на южном берегу Крыма — красиво, вкусно и с максимумом комфорта:

- СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ: с 29 декабря по 9 января от 6320 руб./сутки за двоих (с завтраком), до 28 декабря — от 3990 руб.

- НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: праздничный ужин с любимейшими с детства блюдами традиционной кухни, программа в стиле старого доброго советского кино — окунемся в историю создания знакомых всем киношедевров, сыграем в викторины, интерактивные конкурсы и просто проведем красивый вечер в приятном кругу… Цена: 6000 руб., для постояльцев отеля — 5000 руб.

- 30 ДЕКАБРЯ: игра в «Русское лото», фуршет со вкуснейшими закусками, дружественная теплая атмосфера. Стоимость участия — 1000 руб., для гостей отеля — бесплатно!

Фото: PALACE

Почему стоит выбрать нас?

- СОВРЕМЕННЫЕ НОМЕРА с отличным ремонтом и техникой. Балконы с мебелью для отдыха, WiFi

- SPA-ЦЕНТР В ОТЕЛЕ: 3500 руб./2 часа до 5 гостей, массаж от 1400 руб.

- ДО МОРЯ от отеля 3 минуты пешком! Рядом к/з «Юбилейный», театр им. Чехова, набережная

- РЕСТОРАН и бар в отеле с отличной кухней и адекватными ценами (возможно проведение банкетов - от 1700 руб.)

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА подписчикам страницы отеля в ВК: ссылка здесь.

Подарите себе эти волшебные новогодние праздники в «Городе Счастья»!

Ждем Вас в Ялте, на Чехова, 8;)

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Наши менеджеры на связи 24/7:

+7 (978) 200-50-80 (Viber, WhatsApp) +7 (800) 302-06-14 (бесплатный номер)

Сайт: hotel-palas.com.ru