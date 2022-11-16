Хотела спасти сына, но умирает сама: шокирующая история жительницы Энергодара, которая без денег и документов оказалась в Крыму

Ирина умолчала о том, что сама больна раком - в Крыму ее волновало только состояние тяжелобольного ребенка. Фото: Юрий Обозенко

Летом 2022 года неравнодушные крымчане переживали за 22-летнюю жительницу Энергодара, которая приехала в Крым без документов и денег, чтобы спасти новорожденного сына. Эта история, полная испытаний, должна была быть со счастливым концом. Но, к сожалению, судьба порой бывает жестока.

О непростой ситуации в жизни уроженки Запорожской области «Комсомолка» рассказывала ранее. Еще когда Ирина была беременна, выяснилось, что у ее будущего ребенка тяжелое врожденное заболевание. Так и случилось - сынишка по имени Артем появился на свет с пороком сердца.

В родном Энергодаре помочь не смогли из-за отсутствия квалифицированных специалистов, и молодую маму в срочном порядке доставили в детскую клиническую больницу Симферополя. У Ирины с собой не было ничего - ни документов, ни денег, ни телефона. С собой у Ирины была только ксерокопия недействительного паспорта - на тот момент она не успела получить документ российского образца. Девушка стеснялась просить помощи, поэтому соседка по палате Лидия обратилась к волонтеру Юрию Обозенко.

- Тогда ее привезли в спешке даже без вещей - просто в халате и тапочках. Мы общими усилиями помогли ей во всем, и смогли отправить ее обратно домой после выписки, - говорит Юрий Обозенко.

ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ РАКА

Волонтеры продолжали следить за жизнью Ирины - общались с ее семьей и интересовались состоянием здоровья маленького сынишки. Как «КП-Крым» рассказал Юрий Обозенко, недавно родственница девушки сообщила страшную новость - Ирина сама находится на волосок от смерти.

- У девушки четвертая стадия рака, она уже не может даже говорить, шансов на выздоровление ноль. Это страшно. А жизнь ее малыша все еще под большой угрозой, - рассказал волонтер Юрий Обозенко.

Судя по всему, болезнь начала резко прогрессировать на фоне стресса из-за ребенка и постоянных провокаций со стороны Украины. Чтобы спасти жизнь малышу по имени Артем, ему нужно сделать еще одну серьезную операцию на сердце. Малыша снова придется везти в Крым. Но до этого времени Ирина может попросту не дожить.

После первой операции сына девушке удалось добраться домой в Энергодар - ей помогли волонтеры благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма», в частности, одна из его учредителей Валерия Петрусевич. Еще летом Ирина в беседе с «КП-Крым» признавалась - в родной Запорожской области у нее «вся жизнь». Тогда девушка рассчитывала, что к моменту второй операции помочь сынишке смогли бы такие же опытные врачи, как в Крыму, но уже в Запорожье. О своем же заболевании Ирина молчала.

После того, как Артему сделали первую операцию, неравнодушные крымчане помогли Ирине добраться домой. На фото с волонтером Юрием она выглядела счастливой. Фото: Юрий Обозенко

ПЫТАЮТСЯ ПОМОЧЬ

Как помочь семье жительницы Энергодара в этой ситуации - сложный вопрос. По словам крымского волонтера Юрия Обозенко, бороться за жизнь необходимо.

- Я сейчас раздавлен морально. Надо как-то спасти хотя бы маленькую жизнь - перевезти ребенка в Крым, ему нужна операция.

Вопросом с транспортировкой малыша Артема занимается учредитель организации «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич. В беседе с корреспондентом «КП-Крым» неравнодушная женщина предпочла воздержаться от подробностей.

- Сейчас все в процессе, еще договариваемся обо всем, поэтому я смогу сказать, как разрешилась ситуация чуть позже, - сказала Валерия.

Связаться с родственниками Ирины пока не удалось. Единственное, что сейчас остается - это просто ждать.

«Комсомолка» продолжит следить за этой непростой историей.

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