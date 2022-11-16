Замотал тело в одеяло и спрятал в диван: крымчанина будут судить за убийство 30-летней давности

Убийство произошло в далеком 1990 году. Фото: crim.sledcom.ru

В Ялте раскрыли убийство пенсионерки, которое было совершено более 30 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

В 1990 году житель курортной столицы Крыма, которому на сегодняшний день уже 55 лет, совершил разбойное нападение. Он проник в квартиру к местной жительнице с целью похитить ювелирные украшения, однако был застигнут хозяйкой. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник убил пожилую женщину, завернул ее тело в одеяло и спрятал в диван. Похищенными из квартиры вещами он распорядился по своему усмотрению.

- Через некоторое время соседи потерпевшей обратись в правоохранительные органы, сообщив о безвестном исчезновении женщины. Однако в тот момент времени не удалось установить лицо, причастное к совершению убийства, - говорится в сообщении.

Более 30 лет преступление оставалось нераскрытым. И только сегодня, благодаря работе специальной аналитической группы и совместной деятельности следователей и оперативных сотрудников удалось установить личность убийцы. Сейчас злоумышленник находится под стражей и ожидает суда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Сакского района убил сожительницу и украл ее мобильный телефон

Суд приговорил его к 13 годам колонии (подробнее)