Большинство отдыхающих - местные: загрузка отелей в Крыму упала до 20%

Самыми оживленными и востребованными городами руководитель Ассоциации малых отелей назвала Севастополь, Ялту и Алушту. Фото: Архив "КП"

Загрузка в мини-отелях и гостевых дома в конце осени упала до 20%. Об этом КП-Крым рассказала руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее словам, большинство отдыхающих в межсезонье составляют жители полуострова и близлежащих городов.

- Средняя загрузка в отелях на сегодняшний день составляет всего 10-20%. Ситуация везде разная и нестабильная. Например, если в городе есть какие-то командировочные предприятия, где объекты размещения работают не только в сезон, но и круглый год, то там гостей принимают, но с переменным успехом, - отмечает эксперт.

По ее словам, невелика загрузка и в санаториях. Несмотря на то, что на многих предприятиях работают профсоюзы, есть путевки и желающие поехать в отпуск, многие выбирают другие регионы страны.

- В целом, процентов 30-40 объектов продолжает работать круглый год, остальные же законсервировались до весны. Сейчас они просто закрыли двери своих гостевых домов и отелей, принимают заявки на предстоящий сезон, но не работают. Причина заключается в том, что есть сложность с загрузкой. Никто не хочет работать в ноль или вообще в минус, - добавляет Стамбульникова.

Самыми оживленными и востребованными городами руководитель Ассоциации малых отелей назвала Севастополь, Ялту и Алушту. На выходных там набирается достаточное количество желающих отдохнуть.

- ЮБК пользуется популярностью круглый год. Это ни для кого не новость, а вот Севастополь всегда был с более живым и менее выраженным сезонным туризмом. Там очень много не только туристических поездок, но и командировочных, поэтому загрузка отелей в городе-герое намного больше и стабильнее. Если говорить о ценах, то они сейчас разные. Есть специальные предложения как для командировочных, так и для туров выходного дня, - сообщает специалист.

Так, на сегодняшний день желающие провести сутки в номере мини-отеля или гостевого дома должны рассчитывать на сумму от двух тысяч рублей.

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