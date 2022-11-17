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Происшествия17 ноября 2022 9:43

В Крыму вынесли приговор врачу-онкологу, по вине которого погибла пациентка с опухолью

Врач решил самостоятельно провести операцию по остановке крови, несмотря на то, что это не было предусмотрено его обязанностями
Екатерина НАЗАРОВА
Экспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок на введение лекарственного препарата «лидокаин»

Экспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок на введение лекарственного препарата «лидокаин»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор врачу, по вине которого погибла пациентка. Как сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда, пострадавшая обратилась к медику за помощью в феврале 2021 года.

Во время личного приема врач-онколог обнаружил у женщины на голове под волосами кровоточащую опухоль. Проблемная зона находилась в височно-затылочной области и болела. Врач решил самостоятельно провести операцию по остановке крови, несмотря на то, что это не входило в его обязанностями.

- Для остановки кровотечения врач, являясь опытным специалистом в области медицины и не предвидя возможности причинения смерти пациентки, вышел за пределы своих профессиональных обязанностей и провел оперативное вмешательство в височно-затылочной области головы потерпевшей вопреки тому, что проведение каких-либо хирургических операций должностная инструкция врача-онколога этого консультационного центра не предусматривала, - говорится в сообщении.

Он использовал местное обезболивание раствором лидокаина и остановил кровотечение. Наложив повязку, он забинтовал голову потерпевшей, однако через некоторое время женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врач попытался ее привести в чувства и провел реанимационные мероприятия, однако женщина так и не пришла в себя. Через некоторое время была констатирована ее смерть.

Экспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок на введение лекарственного препарата «лидокаин». В суде мужчина свою вину не признал. Его осудили на один год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства по статье за причинение смерти пациента по неосторожности.

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