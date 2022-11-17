В Крыму вынесли приговор врачу-онкологу, по вине которого погибла пациентка с опухолью

Экспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок на введение лекарственного препарата «лидокаин» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вынесли приговор врачу, по вине которого погибла пациентка. Как сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда, пострадавшая обратилась к медику за помощью в феврале 2021 года.

Во время личного приема врач-онколог обнаружил у женщины на голове под волосами кровоточащую опухоль. Проблемная зона находилась в височно-затылочной области и болела. Врач решил самостоятельно провести операцию по остановке крови, несмотря на то, что это не входило в его обязанностями.

- Для остановки кровотечения врач, являясь опытным специалистом в области медицины и не предвидя возможности причинения смерти пациентки, вышел за пределы своих профессиональных обязанностей и провел оперативное вмешательство в височно-затылочной области головы потерпевшей вопреки тому, что проведение каких-либо хирургических операций должностная инструкция врача-онколога этого консультационного центра не предусматривала, - говорится в сообщении.

Он использовал местное обезболивание раствором лидокаина и остановил кровотечение. Наложив повязку, он забинтовал голову потерпевшей, однако через некоторое время женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Врач попытался ее привести в чувства и провел реанимационные мероприятия, однако женщина так и не пришла в себя. Через некоторое время была констатирована ее смерть.

Экспертиза установила, что причиной смерти стал анафилактический шок на введение лекарственного препарата «лидокаин». В суде мужчина свою вину не признал. Его осудили на один год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства по статье за причинение смерти пациента по неосторожности.

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