«Простое сотрясание воздуха»: в Совфеде ответили на заявления США о возможности «ухода» России из Крыма

Сенатор Ольга Ковитиди считает, что американским политикам стоит решать собственные проблемы, а не обсуждать территории других стран. Фото: Ольга Ковитиди\Telegram

Сенатор Российской Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала абсурдными заявления США о возможном «уходе» России с территории Крыма.

Ранее председатель комитетов начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли заявил на брифинге, что, несмотря на очень низкую вероятность победы Украины с военной точки зрения, со временем может быть принято политическое решение об «уходе» России с некоторых территорий, в том числе и из Крыма.

- Нет даже смысла обсуждать вопросы, на которые уже давно ответил президент Российской Федерации. Вопрос по Крыму закрыт. Это неотъемлемая часть России, никто и никогда Крым не отдаст. Поэтому сегодня любые громкие заявления о мироустройстве и кому что принадлежит - это простое сотрясание воздуха, - отметила Ольга Ковитиди в беседе с «КП-Крым».

Сенатор сомневается, что кто-то из таких «спикеров» может ответить на вопрос, на каком именно этапе развития политики и экономики сейчас находится весь мир.

- А ведь именно экономика определяет политические прогнозы. Сейчас становится очевидно, что мир идет к более сложной модели - без единого центра принятия решений, как привыкли в США.

По словам Ольги Ковитиди, несмотря на кажущиеся внешние проблемы, сейчас именно Россия ведет мир к новому политическому и экономическому укладу.

- Поверьте мне, что через десять лет мы увидим совершенно иную карту географического, политического и экономического мироустройства. Все будет совершенно по-другому. И это обернется плюсом для России, - подчеркнула Ольга Ковитиди.

Как заключила сенатор от Крыма, политикам Соединенных Штатов Америки нужно решать собственные проблемы, а не обсуждать чужие территории.

Напомним, Крым стал российской территорией в 2014 году по итогам референдума. «Последней каплей» для крымчан стали политические события на Украине. На референдуме за вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей в республике Крым и 95,6% в Севастополе.

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