«Ждем настоящую метель»: в конце недели Крым накроет мощный снегопад

Ночью температура воздуха понизится до минус 2-5 градусов Фото: Архив "КП"

В конце недели в Крым придет холодный атмосферный фронт, который принесет мокрый снег и похолодание. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального гидрометцентра, настоящая зима проявится ближе к вечеру 17 ноября, а в пятницу утром крымчан могут ждать первые заморозки.

Так, под конец ноября погода будет резко меняться. По словам синоптика Вероники Шенгелай, столбики термометра опустятся до - 3 градусов.

- Ожидается наступление мощных холодов, которые существенно поменяют погодную картину. Атмосферный фронт принесет очень резкое снижение температуры, поэтому нужно будет доставать зимние вещи. Несмотря на то, что в четверг еще была плюсовая температура, в пятницу утром столбики термометра опустятся до минусовых показателей, - отметила синоптик.

Ночью температура воздуха понизится до минус 2-5 градусов. Также в ближайшие дни в гидрометцентре предупредили об усилении ветра.

- Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с. 18 ноября температура воздуха резко понизится: ночью и днем от - 2° мороза до 3° тепла, - добавила специалист.

Напомним, ранее синоптики гидрометцентра сообщали о стабильно теплой погоде до среды – 16 ноября. Всю прошлую неделю крымчане и гости полуострова могли наслаждаться осенним теплом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Крыму выпадет первый снег

Синоптики гидрометцентра предупредили о снеге в Крыму 18 ноября (подробнее)