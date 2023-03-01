Банкоматы появились в Севастополе, Симферополе и на Южном берегу Крыма Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму к концу февраля 2023 года заработали 30 банкоматов Сбербанка. Как и анонсировалось ранее, они появились в разных городах полуострова. Как сообщили в пресс-службе одной из крупнейших финансовых организаций России, большинство стационарных устройство находится в Севастополе и Симферополе. Кроме того, банкоматы уже появились в Ялте и селе Оползневое.

«Комсомолка» публикует полный список адресов, где в Крыму и Севастополе уже установлены 30 стационарных банкоматов.

ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В СИМФЕРОПОЛЕ В МАРТЕ 2023 ГОДА

В крымской столице к началу марта 2023 года появилось десять стационарных банкоматов Сбербанка.

- Банкоматы установлены в локациях, наиболее удобных и популярных среди жителей и туристов, - подчеркнули в пресс-службе финансовой организации.

Воспользоваться всеми услугами электронных устройств можно в Симферополе по следующим адресам:

- улица Куйбышева, 2: супермаркет «Яблоко»

- улица Юрия Гагарина, 3: супермаркет «ПУД»

- улица Кечкеметская, 1: супермаркет «Яблоко»

- улица Набережная, 75, литер 3: торговый центр «Гагаринский»

- улица Генерала Васильева, 44Б: супермаркет «ПУД»

- улица Героев Сталинграда, 3А: супермаркет «Яблоко»

- проспект Кирова, 36: супермаркет «Яблоко»

- Евпаторийское шоссе, 8: торговый центр «Меганом»

- проспект Кирова, 78: торговый центр «Палас»

- улица Севастопольская, 62: торговый центр Centrum

ГДЕ НАХОДЯТСЯ СТАЦИОНАРНЫЕ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В СЕВАСТОПОЛЕ В 2023 ГОДУ

Больше всего банкоматов Сбербанка на полуострове - в Севастополе. В городе-герое на данный момент появилось 14 устройств. Они расположены в разных частях города, поэтому снять и внести наличные, а также воспользоваться услугами электронных переводов можно в удобном месте.

Адреса стационарных банкоматов Сбербанка в Севастополе:

- проспект Генерала Острякова, 260: ТРК «Sea Mall»

- проспект Октябрьской Революции, 24: супермаркет «Яблоко» в ТЦ «Посейдон»

- улица Сенявина, 1: магазин «ПУД»

- проспект Генерала Острякова, 64: ТЦ «Московский» (в супермаркете «Яблоко»)

- улица Вакуленчука, 2: ТЦ ЦУМ, магазин «Яблоко»

- проспект Героев Сталинграда, 27: ТЦ Апельсин, супермаркет «Яблоко»

- улица Горпищенко, 61: магазин «ПУД»

- улица Одесская, 29: магазин «Яблоко»

- улица Адмирала Фадеева, 1А: магазин «ПУД»

- улица 6-ая Бастионная, 46: магазин «ПУД»

- проспект Нахимова д. 3: супермаркет «СитиМаркет»

- улица Семипалтинская, 2Б: супермаркет «Яблоко»

- площадь Генерала Захарова, 4: в здании аптеки

- улица Вакуленчука 20: торговый центр NOVUS.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ СТАЦИОНАРНЫЕ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В ЯЛТЕ

В главном курортном городе Южного берега Крыма на данный момент появились четыре банкомата Сбера. Все они находятся в супермаркетах.

- улица Маршака, 2: магазин «ПУД»

- улица Киевская, 6: магазин «ПУД»

- улица Киевская, 5: магазин «ПУД»

- улица Большевистская, 10: магазин «Яблоко»

Воспользоваться услугами Сбербанка можно и в популярном отеле Южного берега Крыма в селе Оползневое. Банкомат располагается в лобби отеля Mriya Resort&Spa по адресу Генерала Острякова, 9.

ЕСТЬ ЛИ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В АЛУШТЕ?

Многие крымчане и гости полуострова также задаются вопросом, есть ли банкоматы Сбербанка в другом крупном городе Южного берега - Алуште. На данный момент стационарных устройств здесь нет, однако, воспользоваться услугами популярной российской финансовой организации можно в Ялте и селе Оползневое.

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