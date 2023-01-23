Сбербанк в Крыму и Севастополе: где открылись офисы в 2023 году

Мобильные офисы Сбербанка открылись в Севастополе, Симферополе и на Южном берегу Крыма Фото: Евгений СТОЯНОВ

В январе 2023 года о своем намерении «зайти» в Крым и Севастополь объявил один из крупнейших российских банков. Офисы и банкоматы Сбербанка планируется открыть по всему полуострову в первой половине этого года, отметили в пресс-службе финансовой организации.

Долго ждать не пришлось - уже 21 января 2023 года мобильные офисы Сбербанка появились в крупных городах и населенных пунктах полуострова.

«Комсомолка» выяснила, где в Крыму и Севастополе открылись офисы Сбербанка в 2023 году и какими услугами там можно воспользоваться.

ГДЕ В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ ОТКРЫЛИСЬ ОФИСЫ СБЕРБАНКА В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

На сегодняшний день действующих офисов Сбербанка в привычном понимании на территории полуострова нет. Однако мобильные офисы финансовой организации уже открылись в Севастополе, Ялте, Симферополе и селе Оползневое. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Они расположены по адресам:

СЕВАСТОПОЛЬ

Площадь Нахимова, 1.

В Севастополе мобильный офис расположен в самом центре города. Фото: пресс-служба Сбербанка

В самом центре города-героя начал работать мобильный офис. Банкоматами финансовой организации могут воспользоваться те жители и гости Севастополя, у кого уже есть карта банка.

Как уточнили в пресс-службе правительства города-героя, в мобильных офисах Сбербанка можно без процентов снять или положить деньги на карту.

СИМФЕРОПОЛЬ

Улица Пушкина, 10.

Мобильные офисы работают каждый день с 10 до 17 часов Фото: Евгений СТОЯНОВ

Мобильный офис Сбербанка появился и в центре крымской столицы. Воспользоваться услугами одной из крупнейших финорганизаций России можно каждый день с 10 до 17 часов.

Внутри мобильного офиса имеется банкомат, где можно без процентов снять или положить деньги на карту. Другие операции на данный момент недоступны.

ЯЛТА

Улица Киевская, 6.

Воспользоваться услугами Сбербанка могут жители и гости Южного берега Крыма. Фото: пресс-служба Сбербанка

В Ялте первый мобильный офис финорганизации появился на площади Советской.

По словам мэра города Янины Павленко, этого события очень долго ждали как жители, так и гости города, которые являются клиентами материкового банка.

- Уже приходят люди, которые хотят получить услуги Сбера. Уверена, что совсем скоро нас ждет еще больше положительных преобразований в различных сферах, - отметила градоначальница.

СЕЛО ОПОЛЗНЕВОЕ

Улица Генерала Острякова, 9.

Банкомат также располагается в лобби отеля Mriya Resort&Spa. Фото: пресс-служба Сбербанка

Воспользоваться услугами Сбербанка можно и в популярном отеле Южного берега Крыма. В селе Оползневое также начал свою работу мобильный офис.

Банкомат располагается в лобби отеля Mriya Resort&Spa. Здесь также можно без процентов снять или внести деньги на карту.

КАКИЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ СБЕРБАНКА ДОСТУПНЫ В КРЫМУ В ЯНВАРЕ 2023 ГОДА

О начале работы Сбербанка на полуострове стало известно 18 января. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщили, что первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-года. В течение года также заработает и сеть банкоматов по всему полуострову.

На данный момент жители и гости Крыма и Севастополя могут воспользоваться услугами мобильных офисов. Оформить новую карту Сбера пока нельзя, но те, кто уже является клиентами банка, могут совершить финансовые операции - снять, либо внести наличные на карту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приход крупного игрока:» в Крыму в 2023 году начнет работать Сбербанк

В Крыму начнет работать Сбербанк в 2023 году (подробнее)

Сбербанк начнет работать в Севастополе в 2023 году

Первые офисы появятся в течение полугода (подробнее)