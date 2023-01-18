Сбербанк начнет работать в Севастополе в 2023 году

Сбербанк в 2023 году начинает работать в Севастополе и Крыму Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2023 году наряду с Крымом Сбербанк появится и в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Tg-канале. По его словам, первый офис банка откроется в течение полугода.

- Сейчас идет подбор места, где офис разместится. В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы, - отметил глава Севастополя.

По словам Михаила Развожаева, приход одного из крупнейших банков России давно ждали многие севастопольцы. Ведь раньше за получением банковской карты приходилось ехать на Тамань.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о грядущем открытии офисов Сбербанка и банкоматов. Произойти это должно в течение 2023 года на всей территории республики.