В Ялте появился первый мобильный офис Сбербанка

В Ялте на площади Советской работает мобильный офис Сбербанка. Фото: Янина Павленко/Tg

В Крыму заработал Сбербанк, что конечно же радует жителей и гостей полуострова. В городе счастья Ялте мобильный офис одного из ведущих банков России территориально занял центральные позиции - расположился на площади Советской.

- Важнейшее экономическое событие, - такую высокую оценку дала глава администрации города Ялты Янина Павленко. - Этого очень долго ждали жители и особенно гости нашего города, большинство из которых на протяжении многих лет являются клиентами банка.

Высокопоставленный чиновник полна оптимистических надежд:

- Уверена, совсем скоро нас ждет еще больше положительных преобразований в различных сферах!

Кстати, пока мэр Ялты радуется новому банку, глава Алушты катается на общественном транспорте, попутно общаясь с гостями и жителями курортного города.

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