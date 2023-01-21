Глава Алушты пересела из служебной машины в автобус

Галина Огнева проверила работу общественного транспорта Алушты. Фото: Галина Огнева/Tg

Глава администрации Алушты 21 января решила покататься на городском автобусе, хотя у нее есть служебное авто.

Глава Алушты выходной день потратила на поездки в автобусах и троллейбусах. Фото: Галина Огнева/Tg

- В теплый субботний день осуществила мониторинг общественного транспорта нашего города, - такое сообщение появилось в Telegram-канале Галины Огневой.

Чиновник пообщалась с простыми людьми. Фото: Галина Огнева/Tg

Высокопоставленный чиновник лично проверила движение троллейбусов и маршрутных транспортных средств. Заодно мэр поговорила и с простыми людьми, которые пользуются услугами общественного транспорта.

Глава Алушты отметила:

- В целом, алуштинцы довольны качеством услуг, которые предоставляют перевозчики, есть замечания пассажиров относительно санитарного состояния чехлов на сиденьях – по заверению перевозчика, ситуация будет исправлена в ближайшее время.

Галина Огнева довольно яркая и неординарная личность. Например, во время ковидной пандемии она оскандалилась в прямом эфире, слишком резко отреагировав на сообщение о нарушении самоизоляции.

Кстати, при выборе времяпровождения в выходной день, возможно сыграл свою роль и запрет на отпуска, который озвучил глава РК Сергей Аксенов.

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