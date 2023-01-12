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НовостиОбщество12 января 2023 12:12

Аксенов запретил мэрам в Крыму уходить в отпуск до решения важных проблем в регионах

Он пообещал к 1 апреля уволить глав администраций, не наладивших работу в муниципалитетах
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отменил отпуска глав администраций муниципалитетов, так как в период новогодних каникул никто из них не исполнял обязанности по уборке, покосу и озеленению территорий.

- Никаких отпусков не будет, пока руководители не сделают свой муниципалитет образцово-показательным, - написал он в своем Tg-канале.

Он также пообещал к 1 апреля уволить глав администраций, не наладивших работу в муниципалитетах.

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