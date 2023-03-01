Сталкерша-истеричка, девушка, «запавшая» на друга, и грязнуля с приятным голосом: мужчины откровенно рассказали о худших свиданиях в своей жизни

Встречи двух людей противоположного пола не всегда проходят гладко Фото: Евгения ГУСЕВА

«Это было худшее свидание в моей жизни» - такие слова приходилось слышать от знакомых едва ли не каждому человеку. Чаще всего фразу в сердцах бросают девушки: молодой человек отказался платить за ужин, повел гулять в парке в разгар зимы или, не дай Бог, весь вечер говорил о своей бывшей. Мужчины о подобных фиаско обычно предпочитают рассказывать только близким друзьям.

«Комсомолка» решила убедиться - плохие свидания бывают не только у женщин. На правах анонимности представители сильного пола рассказали «КП-Крым» о самых запоминающихся встречах.

ГРЯЗНУЛЯ С ПРИЯТНЫМ ГОЛОСОМ

Иван, 35

Это было еще во времена кнопочных телефонов. Друзья дали мне номер девушки - сказали, что она одинока и у нас с ней могло бы что-то получиться. Я решил попробовать и позвонил.

Ее звали Таня, и у нее был очень приятный голос. Тогда еще не было возможности общаться по видеосвязи или присылать друг другу фотографии, поэтому я представлял, как она выглядит только по ее рассказам. Мы общались по телефону часами, говорили обо всем. И через два месяца решили встретиться. Воображение уже нарисовало мне потрясающую картину - как я познакомлюсь лично с милой девушкой, и все будет классно.

Настал день Х. И когда она приехала, я был, мягко говоря, в шоке. Таня выглядела совершенно не так, как я ее себе представлял. Она была в спортивном костюме и с грязными волосами, и даже пальцы у нее были грязные. Я очень расстроился, но как воспитанный человек, виду не подал. Сбегать было бы некрасиво, поэтому мы погуляли пару часов, выпили кофе, а потом я сказал, что у меня появились дела и предложил увидеться в следующий раз. Разумеется, этого не случилось.

СТАЛКЕРША-ИСТЕРИЧКА

Тимофей, 37

Я работаю в автосервисе и недавно ремонтировать машину приехала очень красивая девушка. Я не мог упустить такой шанс и попросил у нее номер телефона. Мы сходили на одно свидание - все было прекрасно, но меня удивило, что она знает многих моих друзей, хотя, я о ней раньше не слышал.

Я решил спросить о ней у знакомых. И несколько человек написали мне: «Беги!». Оказалось, что она успела перевстречаться со всеми моими друзьями. Причем, заканчивалось все по одному сценарию - девушка уже после пары встреч устраивала жуткие истерики, требовала перестать общаться со всеми, кроме нее и даже следила за своими партнерами.

Я был в шоке, и решил узнать об этих ситуациях у нее самой. Но стоило мне назвать пару имен, как она тут же бросила меня в блок. Я до сих пор не понимаю, что это было.

Теперь Тимофей тысячу раз подумает, прежде чем знакомиться с клиентками своего автосервиса Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ КАЗАНОВА

Александр, 29

Мое худшее свидание в жизни произошло, можно сказать, по моей вине. Я поклонник джазовой музыки, и с девушкой познакомился на одном из концертов. После него мы сходили в ресторан, прогулялись по ночному городу и я проводил ее до дома. Время было уже три часа ночи. Поэтому, когда она позвала меня к себе «на кофе», я не стал отказываться.

До утра мы сидели на кухне, пили вино и целовались. Было пора переходить к более смелой части нашего свидания, но в самый ответственный момент я уснул. На этом дело не закончилось. Романтики, видимо, хотел только я, а девушка была нацелена на логичное завершение встречи. Когда я сказал, что можно и не торопить события, она просто выставила меня за дверь.

История Александра - яркий пример того, что девушкам тоже бывает нужно «только одно» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ПУХОВИК РАЗДОРА

Артур, 38

Одно из худших моих свиданий произошло в мои студенческие годы. Я пригласил на свидание знакомую, которая училась на параллельном курсе, и мы договорились прогуляться в парке. Погода не особо располагала к романтике - слякоть, грязь и гололед. Она пришла, как сейчас помню, в ярко-желтом пуховике. Мы шли под ручку, а в один прекрасный момент она поскользнулась и упала прямо в лужу. Девушка оказалась вся в грязи и начала обвинять меня в том, что я не смог ее удержать.

Чтобы не раздувать конфликт, я предложил ей свою куртку, но так как на улице было холодно, мне пришлось надеть на себя этот самый желтый пуховик. Так мы и гуляли: она в моей огромной куртке и я, похожий на утенка-переростка. На нас косились все прохожие, было очень неловко. Самое забавное, что такое первое свидание ничего не испортило - с этой девушкой я потом встречался около полугода.

Свидание в парке прошло совсем не так, как ожидал Артур Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАРШРУТ ПЕРЕСТРОЕН

Михаил, 23

У меня хорошая профессия, но на данном этапе она не приносит много денег. Я родом из центральной России, поэтому своего жилья в Севастополе у меня нет - я снимаю квартиру в центре в складчину с другом, о чем сразу предупреждаю новых знакомых.

Так было и в этот раз: я познакомился с девушкой, мы сходили на несколько недолгих свиданий и я сказал ей, что живу не один. Она была не против: «У тебя же есть своя комната». Однако когда она пришла ко мне и увидела моего друга Антона, то начала очень странно себя вести - открыто флиртовать, смеяться над его шутками, а меня будто в упор не замечала. Через пару часов таких посиделок я почувствовал себя третьим лишним и попросил объяснений. Юля (назовем ее так) прямо сказала: ей понравился Антон.

Михаил чуть не стал третьим лишним в собственной романтической истории Фото: Евгения ГУСЕВА

Не знаю, насколько это было взаимно, но Антон предпочел не продолжать с ней общение. Я этому даже рад, а то пришлось бы попрощаться и с другом и искать новую квартиру. Мы до сих пор стараемся не вспоминать тот случай.

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