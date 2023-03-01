«Было трудно дышать и немели ноги»: подросток-герой из Ялты рассказал, почему не побоялся прыгнуть в февральское море ради спасения слепого пса

Как собака оказалась в воде, неизвестно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волну обсуждения в Ялте вызвал поступок двух героев-подростков, которые не побоялись прыгнуть в холодное море, чтобы спасти жизнь обычной дворняги. Бездомная и слепая собака каким-то образом оказалась в воде и уже обессилела в попытках удержатся на плаву и выплыть на берег. И кто знает, чем бы это закончилось, если бы не двое друзей.

Саша и Артур в этот момент гуляли по набережной и, увидев столпившихся у пирса людей, решили узнать, что происходит.

- Увидели тонущую собаку. Было много мужчин, но никто из них не решался прыгнуть в воду. Но и мы решились не сразу, а когда увидели, что собака слабеет, - рассказал КП-Крым 15-летний Александр.

Море оказалось гораздо холоднее, чем предполагали ребята. Но даже понимая, что рискуют, парни доплыли до барахтавшегося в воде животного и, привязав к собаке веревку, оттащили к яхте. А собравшиеся на пирсе мужчины вытащили дворнягу на берег.

Эти парни спасли слепую собаку от верной смерти. Фото: «Подслушано Ялта»/ «ВКонтакте»

- Было трудно дышать и очень сильно немели ноги. Но мы все-таки доплыли до собаки. Потом мы вылезли на берег и нам женщина купила горячий чай. Мы немного согрелись и поехали по домам, - рассказал Артур.

Собравшиеся на набережной ялтинцы наградили друзей громкими аплодисментами. А в соцсетях их теперь называют героями.

- Мальчики, вы настоящие мужчины!

- Доброта спасет мир. Ребятам респект и уважение! - пишут пользователи.

А самые активные ялтинцы даже обратились к руководству города с просьбой наградить ребят за самоотверженный поступок.

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