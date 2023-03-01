В Севастополе водитель «Шевроле» сбил школьницу на «зебре», ребенок госпитализирован

Водитель был трезв. Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

В Севастополе водитель иномарки сбил девочку, которая переходила дорогу по «зебре», ребенок доставлен в больницу с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Авария произошла сегодня около 16:00 в районе дома №6 по улице Фиолентовское шоссе. Водитель автомобиля Chevrolet – мужчина 1969 года рождения – сбил девочку 2008 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

– В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения и доставлена в детскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести, – говорится в сообщении.

В отношении водителя составили административный протокол по ст.12.24 КоАП РФ. Отмечается, что мужчина был трезв.

Позднее в пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили об открытии уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее сообщалось, что в Феодосии задержали 72-летнего водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП. Крымчанка получила ушибы обеих стоп - благо, госпитализация не потребовалась.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Симферополе школьник попал в ДТП на «зебре» и получил сотрясение мозга

Мальчика госпитализировали (подробнее)