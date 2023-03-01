В Феодосии задержали 72-летнего водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Феодосии силовики нашли и задержали водителя, который сбил женину и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, инцидент произошел утром, около 07:20 часов, 16 февраля.

- Водитель машины «Renaul Tkangoo» двигаясь по улице Симферопольское Шоссе в направлении от улицы Еременко в направление улицы Керченское Шоссе, совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - говорится в сообщении.

Крымчанка получила ушибы обеих стоп, благо, госпитализация не потребовалась, восстанавливаться она будет дома - ей назначено амбулаторное лечение.

Нарушителем оказался 72-летний местный житель. Мужчина пояснил, что покинул место ДТП, так как испугался последствий. На него составили административный протокол. За то, что он покинул место ДТП, суд его отправил на сутки под арест.

Напомним, ранее в Симферополе школьник попал в ДТП на «зебре» и получил сотрясение мозга. Мальчика госпитализировали.

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