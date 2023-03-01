В Симферополе школьник попал в ДТП на «зебре» и получил сотрясение мозга

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму

В Симферополе на «зебре» водитель легковушки налетел на 12-летнего школьника. Свидетелями инцидента стали сотрудники Росгвардии, которые первыми пришли ребенку на помощь.

- Правоохранители незамедлительно остановили движение транспорта на участке дороги, вызвали экстренные службы и оказали пострадавшему доврачебную помощь, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму.

Парнишка получил травму ноги и, к сожалению, сотрясение мозга. Его пришлось госпитализировать.

Напомним, 27 февраля под Феодосией «Приора» вылетела с дороги и, протаранив дорожное ограждение, перевернулась.

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