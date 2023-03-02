Под Судаком в ДТП пострадал годовалый ребенок и 55-летняя женщина 1 марта

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Фото: пресс-служба МВД по РК

Вчера, 1 марта, на автодороге Судак - Новый Свет произошло ДТП, в котором пострадали годовалый малыш и 55-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла в 16:40. 33-летний водитель за рулем «Toyota Corolla», двигаясь со стороны Судака, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz» под управлением 32-летнего водителя.

Фото: пресс-служба МВД по РК

- В результате ДТП 55-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Matiz» и годовалый пассажир автомобиля «Toyota Corolla» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Малыш в момент ДТП находился на заднем сиденье автомобиля слева в детском кресле, которое соответствовало весу и росту ребенка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неоднократно попадался на превышении скорости: следователи рассказали о 22-летнем владельце BMW, устроившем ДТП с тремя погибшими на трассе «Таврида»

Сын владельца парка «Тайган», обвиняемый в смертельном ДТП на трассе «Таврида», отправится под суд (подробнее)