Неоднократно попадался на превышении скорости: следователи рассказали о 22-летнем владельце BMW, устроившем ДТП с тремя погибшими на трассе «Таврида»

В результате аварии погибли водитель и два пассажира Renault. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Летом 2022 года Крым всколыхнуло страшное происшествие. На трассе «Таврида» недалеко от поселка Зуя 26 июня произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей - BMW, Renault и Nissan. По информации прокуратуры и МВД республики, ранее на участке произошло мелкое ДТП с участием двух легковушек. Водители остановились для выяснения обстоятельств. В этот момент в них и врезался внедорожник BMW. В результате страшной аварии погибли три человека - 43-летний водитель Renault и двое его пассажиров: 42-летняя супруга мужчины, как и он сам, скончалась на месте, а 15-летняя дочь с травмами была доставлена в больницу. Спасти девочку-подростка медикам, к сожалению, не удалось.

Водитель BMW, который ехал с превышением скорости, "влетел" в две легковушки. Фото: AMS Simferopol

Предполагаемым виновником происшествия тогда стал 22-летний сын владельца парка «Тайган» Олега Зубкова Ярослав - именно он находился на рулем немецкого кроссовера. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, 1 марта 2023 года ведомство завершило расследование по факту страшной аварии. Молодой человек обвиняется по пятой части статьи 264 УК РФ ( нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Водитель BMW X5 M совершил наезд на стоящий в левой полосе дороги Renault Sandero, что повлекло сдавливание его кузова. После от силы удара произошло столкновение Renault с движущимся в попутном направлении автомобилем «Камаз» с полуприцепом, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Выяснилось, что водитель BMW двигался с превышением скорости. В ходе следствия были проведены многочисленные экспертизы и опрошены прямые свидетели аварии. Следователи также установили, что Ярослав Зубков за время своего водительского стажа уже неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о сыне владельца парка «Тайган» Ярославе Зубкове - молодой человек действительно любил быструю езду и даже выкладывал в Сеть кадры подобных развлечений.

Авария унесла жизни целой семьи, включая 15-летнюю девочку. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Как уточнили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, 22-летний водитель BMW частично признал свою вину в совершенном преступлении. На данный момент следователи собрали достаточную доказательную базу.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру, после чего будут направлены в суд.

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